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El Thunder abre la defensa del título con una paliza 119-84 sobre Suns

OKLAHOMA CITY (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 25 puntos y el Thunder de Oklahoma City inició la defensa de su título con una paliza de 119-84 sobre los Suns de Phoenix en el primer juego de su serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste el domingo.

Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, corre de regreso para defender después de encestar una canasta durante la primera mitad del juego 1 de la serie de primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Suns de Phoenix, el domingo 19 de abril de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Nate Billings)
Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, corre de regreso para defender después de encestar una canasta durante la primera mitad del juego 1 de la serie de primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Suns de Phoenix, el domingo 19 de abril de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Nate Billings) AP

El vigente MVP de la liga encestó apenas cinco de 18 tiros de campo, pero acertó 15 de 17 desde la línea de tiros libres antes de quedarse fuera del último cuarto.

Jalen Williams anotó 22 unidades y Chet Holmgren sumó 16 para el Thunder, primer preclasificado, que será anfitrión del segundo juego el miércoles.

Devin Booker registró 23 tantos y Dillon Brooks sumó 18 con seis de 22 en tiros para los Suns, que lanzaron para un 34,9% desde el campo. Jalen Green, quien anotó 35 y 36 puntos en los dos partidos del play-in de Phoenix, terminó con 17 con seis de 16 tiros.

Fue el tercer año consecutivo en que el Thunder obtuvo el primer puesto de la siembra y tuvo que esperar a que terminara el play-in para conocer a su rival de primera ronda. Hace dos temporadas, Oklahoma City venció a Nueva Orleans 94-92 en el primer juego. El año pasado, el Thunder aplastó a Memphis 131-80 en el primero en su camino al título.

Phoenix se quedó con el octavo puesto al derrotar a los Warriors de Golden State el viernes por la noche. Los Suns tomaron una ventaja temprana de 5-0 el domingo, mientras el Thunder arrancaba frío tras una semana de descanso.

El Thunder se encendió rápidamente. A Brooks le señalaron una falta flagrante de tipo uno en el primer cuarto por golpear a Holmgren en el rostro. Después de eso, el Thunder firmó una racha de 12-2 para tomar ventaja de 24-14.

En los segundos finales del cuarto, Jaylin Williams, de Oklahoma City, lanzó un pase de aproximadamente tres cuartas partes de la duela. Holmgren lo atrapó de espaldas al aro, dio un bote hacia su derecha, luego giró y clavó un triple cuando expiraba el tiempo para poner a Oklahoma City arriba 35-20.

Nueve jugadores de Oklahoma City estuvieron en cancha al menos 13 minutos.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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