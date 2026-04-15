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El Tesoro de EEUU levanta las sanciones a CIBanco, con sede en México, para permitir su liquidación

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Departamento del Tesoro levantó el miércoles las sanciones impuestas en junio contra la entidad financiera CIBanco, con sede en México, por presunto lavado de dinero del narcotráfico para permitir la liquidación de dicho banco gestionado desde ese momento por la autoridad bancaria mexicana.

El anuncio del Tesoro en X se dio a conocer un día después del encuentro de su titular, Scott Bessent, con el secretario de Hacienda Mexicano, Édgar Amador Zamora, una reunión de la que ambos gobiernos informaron también el miércoles.

Los dos funcionarios indicaron en sus respectivos mensajes que se trató de manera prioritaria la necesidad de fortalecer el intercambio de información para frenar el lavado de dinero y las actividad financiera de los grupos del crimen organizado.

En junio se había bloqueado el acceso al sistema financiero estadounidense de CIBanco y otras dos entidades, Intercam Banco y la firma de corredores de bolsa Vector, lo que provocó una caída en la calificación de las tres entidades que pegó con fuerza a México mientras el gobierno intentaba que sus clientes no se vieran afectados. Las acusaciones de lavado de dinero fueron negadas por las empresas financieras y cuestionadas por el gobierno mexicano.

Estados Unidos mantiene la imposición de más sanciones a todo aquel que considera vinculado a los cárteles mexicanos, sobre todo a los que calificó de terroristas el año pasado.

México, por su parte, está actuando en sintonía con la administración de Donald Trump y la Suprema Corte del país acaba de avalar que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la que lucha contra el lavado de dinero, pueda congelar cuentas sospechosas sin orden judicial, algo que la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que hará más eficaz la lucha contra las operaciones ilícitas pero que algunos abogados cuestionan.

Por otra parte, Bessent y Zamora dijeron que en la reunión avanzaron en el tema de los minerales críticos, una serie de acuerdos que Trump intenta negociar con varios países frente a China. No ofrecieron detalles al respecto.

Todos estos movimientos tienen lugar cuando está en marca el proceso de revisión del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, un acuerdo que Trump despreció pero que los otros dos países consideran clave para mantener la competitividad económica de la región.

FUENTE: AP

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