El Tesoro confirma que está dando pasos para crear un billete de $250 con la imagen de Trump

El presidente Donald Trump escucha durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin) AP

El proyecto, presentado por el legislador Joe Wilson, republicano por Carolina del Sur, ordenaría a la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) del Tesoro colocar el rostro de Trump en el nuevo billete para conmemorar los 250 años de la fundación del país.

Si se aprueba y Trump lo promulga, supondría un reconocimiento extraordinario para un líder en funciones de Estados Unidos y llega mientras Trump busca situarse en el centro de las celebraciones por el cumpleaños del país. La preparación del departamento ante una iniciativa legislativa que languidece sugiere cierto entusiasmo por la idea por parte del gobierno de Trump.

La explicación de la agencia se produce después de un reportaje de The Washington Post que afirma que el tesorero nacional, Brandon Beach, designado por Trump, ha estado presionando a la oficina de grabado acelerar el proceso de un nuevo billete. El diario también informó que el jefe anterior de la oficina de grabado fue reasignado tras oponerse.

“En respuesta a una legislación activa patrocinada por el representante Joe Wilson, la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) está realizando la planificación adecuada y la debida diligencia”, señaló la portavoz en un comunicado a The Associated Press. “Si este mandato legislativo se promulga, la BEP está actuando de manera proactiva para producir un billete conmemorativo de 250 dólares que reconocerá adecuadamente el 250 aniversario de nuestra gran nación”.

La iniciativa de Wilson, hasta ahora estancada, pretende crear el nuevo billete como tributo a Trump mientras el país celebra el aniversario de la Declaración de Independencia. La medida dejaría sin efecto la ley vigente que prohíbe que cualquier persona que aún esté viva aparezca en la moneda de Estados Unidos.

Está previsto que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuyo departamento incluye la oficina de impresión, comparezca el jueves por la tarde en la Casa Blanca y podría ser consultado sobre el asunto.

Beach no respondió a una solicitud de comentarios de AP.

Según el reportaje del Post, Beach proporcionó el otoño pasado a la oficina de grabado un diseño para el nuevo billete. Incluía un retrato de Trump —el mismo que se colgó en pancartas que adornan algunos edificios federales en Washington— y un logotipo del 250 aniversario. También se incluyó la firma de Trump, un elemento de diseño que difiere de otros billetes.

El artista británico Iain Alexander dijo al Post que él diseñó el billete y afirmó que lo habló con el presidente. Alexander no respondió a una solicitud de comentarios de AP.

El periódico también informó que la directora de la oficina de impresión, Patricia Solimene, se resistió a la presión de Beach y de su principal asesor, Mike Brown, y les recalcó el largo proceso legal y procedimental requerido para emitir nueva moneda. Desde entonces, Solimene fue reasignada contra su voluntad, informó el Post, y Brown asumió de facto el liderazgo de la oficina.

La portavoz del Tesoro no respondió a las preguntas de AP sobre posibles cambios de liderazgo en la oficina.

Un nuevo billete sería el ejemplo más reciente de Trump ampliando su marca personal en su función oficial desde su regreso a la Casa Blanca en 2025.

Beach y Bessent ya agilizaron la aprobación de una moneda conmemorativa del 250 aniversario con la imagen de Trump. El Departamento del Tesoro asegura que esas monedas especiales quedan fuera de la prohibición de que presidentes vivos aparezcan en moneda de curso legal. En 1926, durante el 150 aniversario del país, el entonces presidente Calvin Coolidge apareció en una moneda conmemorativa de medio dólar.

El gobierno de Trump ha colgado pancartas con su retrato en el Departamento de Justicia y en otros edificios federales. Y su lista de designados para la junta directiva del Kennedy Center añadió su nombre al recinto nacional de artes escénicas que el Congreso había designado originalmente como memorial del presidente asesinado John F. Kennedy. Ese cambio de nombre está siendo impugnado en los tribunales debido a la ley federal que establece el centro como el memorial oficial del 35vo presidente. La moneda de Estados Unidos lleva la inscripción “In God We Trust” en un lugar que el secretario decide que es apropiado. Solo el retrato de una persona fallecida puede aparecer en la moneda y los valores de Estados Unidos. El nombre de la persona deberá inscribirse debajo del retrato.

La ley federal actualmente establece que solo el retrato de una persona fallecida puede aparecer en la moneda y los valores de Estados Unidos.

El proyecto de ley de Wilson añadiría la excepción: “Excepto si la persona es o ha sido el presidente de Estados Unidos”.

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Barrow informó desde Atlanta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP