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El teléfono de la representante federal de EEUU Ilhan Omar fue incautado en pesquisa penal

WASHINGTON (AP) — Las autoridades federales que investigan a la representante de Minnesota Ilhan Omar incautaron su teléfono y han emitido más de una docena de citaciones de un jurado investigador, incluidas algunas dirigidas a familiares suyos, según una persona informada sobre la pesquisa.

En esta imagen tomada el lunes 12 de octubre de 2026, se ven carteles en la propiedad de un vecino de la representante federal demócrata por Minnesota Ilhan Omar, mientras agentes del Departamento de Seguridad Nacional transportan cajas durante un registro en la residencia de Omar en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)
En esta imagen tomada el lunes 12 de octubre de 2026, se ven carteles en la propiedad de un vecino de la representante federal demócrata por Minnesota Ilhan Omar, mientras agentes del Departamento de Seguridad Nacional transportan cajas durante un registro en la residencia de Omar en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite) AP

Las citaciones se emitieron para un jurado que recopila pruebas en Minnesota mientras las autoridades federales investigan un posible fraude en la documentación migratoria de Omar, indicó la persona, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a comentar una investigación en curso. La pesquisa llevó a agentes federales a registrar el lunes la vivienda de Omar en Washington, D.C., apenas unas semanas antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que Omar busca la reelección.

El alcance de la investigación sobre Omar no está claro, aunque el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha insinuado que las autoridades examinaban posibles delitos relacionados con la documentación migratoria de la familia de la congresista.

La fiscal federal de Washington, D.C., Jeanine Pirro, declaró en una entrevista con Fox News que “hay varias investigaciones en marcha” relacionadas con Omar y que su oficina también indaga asuntos vinculados con las declaraciones financieras de la legisladora.

“Si se cometió un delito, se procesará”, afirmó Pirro.

El cateo a la casa de Omar tan cerca de las elecciones de mitad de mandato del próximo mes, que determinarán el control de la Cámara de Representantes y el Senado, fue condenado rápidamente por sus colegas demócratas, que acusaron al gobierno de atacar a la legisladora con fines políticos. En un comunicado en X, Omar calificó el registro como un “intento de atacar a enemigos políticos e instrumentalizar a la policía federal”.

“Durante 10 años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de difamación. Esto es solo la más reciente escalada en su campaña de intimidación política”, manifestó. “No me van a silenciar”.

El miércoles se dejó un mensaje telefónico en busca de comentarios a un representante de Omar.

Aunque el interés republicano en los antecedentes de Omar se remonta a años, cabe destacar que la operación se llevó a cabo tres semanas antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que Omar busca la reelección. Históricamente, el Departamento de Justicia ha procurado evitar acciones públicas de investigación que involucren a un candidato dentro de los 60 días previos a una elección primaria o general.

Omar, elegida por primera vez para la Cámara de Representantes en 2018, representa el 5to Distrito de Minnesota, que incluye Minneapolis. Fue una de las dos primeras mujeres musulmanas estadounidenses en la cámara baja y la primera refugiada africana elegida para el Congreso. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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