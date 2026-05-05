El sueño del Atlético en la Liga de Campeones termina entre decisiones arbitrales desfavorables

El argentino Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, agradece al público tras caer ante el Arsenal en las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 5 de mayo de 2026 (AP Foto/Alastair Grant) AP

El Arsenal ganó 1-0 para avanzar a su primera final en dos décadas, 2-1 en el global. El Atlético intentaba volver a la final por primera vez desde 2016.

Los Colchoneros buscaban el empate a los 51 minutos, cuando Giuliano Simeone sintió que le cometieron una falta dentro del área. El jugador del Atlético eludió al portero David Raya y se disponía a rematar cuando el defensor Gabriel llegó por detrás para cortar su intento.

Simeone cayó y protestó enérgicamente ante el árbitro alemán Daniel Siebert. La revisión de video mantuvo la decisión del árbitro en el campo de no señalar el penal.

“Fue todo muy rápido, lo que sentí es que al chutar me desestabiliza y no puedo chutar bien y es lo que sentí”, manifestó Simeone. “Después el árbitro, en algunas jugadas como en ésa, no pudo ni siquiera ir al VAR, como también con una jugada de Antoine (Griezmann) y bueno, no cayó de nuestro lado”.

La jugada de Griezmann llegó cinco minutos después, cuando el delantero francés pareció recibir un pisotón del defensor del Arsenal Riccardo Calafiori dentro del área. El pisotón pareció claro, pero el árbitro sancionó una falta previa de Marc Pubill del Atlético sobre Gabriel cuando ambos fueron a disputar el balón.

“Me voy a quedar en algo muy fácil y muy simple como la jugada sobre Griezmann. La verdad que es muy evidente, y todos entendíamos que había sido foul, como el árbitro dijo, de Marc sobre un jugador de ellos”, consideró el técnico argentino del Atleti, Diego Simeone, padre de Giuliano. “La verdad que habíamos todos pensado que el árbitro había acertado en esa situación. No me voy a detener ahí, porque sería excusarnos y la verdad que no tengo ganas de excusarme en nada”.

Diego Simeone y los jugadores del Atlético aplaudieron después del encuentro, mientras los aficionados visitantes cantaban en las gradas.

“No voy a hablar del árbitro, porque ha intentado hacerlo lo mejor posible, igual que dije en la ida", indicó el mediocampista del Atleti Koke Resurrección. "Él sabrá cómo ha arbitrado. Ha intentado hacerlo lo mejor posible y ya está, no hay nada que decir”.

Ambos equipos se habían quejado de penales no sancionados en el partido de ida, cuando cada lado convirtió desde los 11 pasos en un empate 1-1.

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Azzoni informó desde Madrid.

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FUENTE: AP