Pantallas muestran noticias financieras en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes 17 de noviembre de 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

El S&P 500 se encuentra ahora en lo que los inversionistas profesionales llaman una “corrección”, tras haber caído más de 10% desde su máximo histórico del 6 de octubre.

La última vez que el S&P 500 tuvo una corrección fue en marzo de 2025, cuando la guerra comercial del gobierno de Estados Unidos sacudió los mercados. Su pérdida semanal, que marcó su peor descenso de este tipo desde abril de 2025, cuando la guerra comercial se intensificó, coronó una racha de siete días de caídas, la más larga desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020.

El Nasdaq, que está más influido por las acciones tecnológicas, se desplomó 5,3%, lo que lo llevó a territorio negativo respecto al arranque del año.

Las acciones de emisoras como Nvidia, Micron Technology, Broadcom y Advanced Micro Devices se llevaron la peor parte, pero otras empresas vinculadas al despliegue de la IA también se hundieron, incluida la compañía de productos ópticos Corning y el proveedor de energía Bloom Energy. El laboratorio de IA Anthropic, tras una exitosa salida a bolsa el jueves, se desplomó 9,1% el viernes.

La venta masiva de acciones tecnológicas se extendió por todo el mundo: el Nikkei de Japón y el Kospi de Corea del Sur cayeron cada uno más de un 5%. Los índices europeos también bajaron con fuerza.

Las acciones de IA tienen elevadas valoraciones de mercado y ejercen un impacto mucho mayor en la dirección del mercado. Fueron responsables de las grandes ganancias de Wall Street este año y ahora están detrás del fuerte retroceso del mercado.

La apuesta por la IA ha ido perdiendo impulso en parte por la preocupación de que las grandes valoraciones de mercado de las empresas de IA y el fuerte gasto no estén justificados. Los temores de una burbuja dentro del sector también se han agravado por los resultados de las recientes elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que candidatos que abogan por desacelerar la construcción de centros de datos ganaron tanto a nivel federal como estatal.

“Toda la idea de que la IA puede seguir gastando cantidades ilimitadas de dinero y sostener el mercado bursátil, creo que esa idea está terminando en este mismo momento; eso es lo que se está descontando ahora”, manifestó Michael Antonelli, estratega de mercado en Baird. “Pero no creo que eso signifique que el mercado alcista general que comenzó en octubre de 2022 haya terminado”.

Gran parte de la debacle de la IA se concentró en las acciones de chips, que han sido grandes beneficiarias del despliegue de centros de datos de IA. Advanced Micro Devices se hundió 13,3%, Micron Technology retrocedió 13,9% y Broadcom cayó 12,1%. El índice PHLX Semiconductor se desplomó 10,7%.

Corning bajó 10,9% y Bloom Energy cedió 15,3%.

Nvidia, considerada por muchos como el emblema del auge de la IA, cayó por noveno día en los últimos 10, y cerró con una baja del 13,8%. La acción de la empresa de chips quedó atrapada en la ansiedad del mercado sobre la solidez del despliegue de la IA y, más recientemente, se ha visto presionada por preocupaciones sobre su futuro tras la repentina salida de Jensen Huang, su exdirector general y cofundador. Desde que estalló el escándalo de Huang este mes, las acciones han bajado más de 25%.

El gran debut bursátil de Anthropic, fabricante de la herramienta de IA Claude, se desinfló el viernes junto con el resto del sector tecnológico. La acción cayó 9,1% hasta 88,30 dólares, pero se mantiene por encima de su precio de salida a bolsa de 83 dólares por acción. Fue la mayor oferta pública de acciones de la historia y, en un momento, superó los 2 billones de dólares en valor.

La caída del precio de las acciones de Anthropic el viernes equivale a un descenso de aproximadamente el 23% desde su breve máximo de 115,10 dólares por acción, establecido el día anterior. Es una caída incluso mayor que la observada en Facebook (ahora Meta) en los primeros días tras su salida a bolsa en mayo de 2012.

Los debuts bursátiles de empresas tecnológicas suelen ir seguidos de un periodo volátil. SpaceX, que anteriormente ostentaba el título de la mayor salida a bolsa, subió casi 50% en sus primeros tres días, pero cayó por debajo de su precio de salida a bolsa un mes después.

Sin embargo, fuera del sector tecnológico, la mayoría de las acciones avanzaban. General Mills, fabricante de Cheerios, subió 3,7%, y la constructora de viviendas Lennar ganó 1%.

Al cierre, el S&P 500 cayó 265,44 puntos hasta ubicarse en 6.910,39. El Dow bajó 949,73 puntos y quedó en 48.147,33, y el Nasdaq perdió 1.261,47 puntos para cerrar en 22.617,73.

En tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó de 5,04% a 4,93%.

El crudo Brent, el referente internacional, subió 0,6% para cerrar en 92,57 dólares por barril, en medio de la tensión persistente cerca del estrecho de Ormuz mientras continúa la guerra de Estados Unidos contra Irán. Arabia Saudí informó el viernes que los rebeldes hutíes de Yemen habían disparado más misiles y drones contra el reino días después de que este lanzara una importante campaña aérea en zonas de Yemen controladas por los hutíes. Irak aparentemente alcanzó un compromiso con una poderosa milicia respaldada por Irán a la que acusó de contrabandear petróleo. ___

Los periodistas de The Associated Press Yuri Kageyama y Michelle Chapman contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP