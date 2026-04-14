El Salvador: Bukele lanza 2da fase de programa para atender enfermedades crónicas con ayuda de IA

“Doctor SV evoluciona para atender pacientes crónicos. Alguien que tiene hipertensión, diabetes, problemas renales», dijo Guy Nae, director de Google Cloud para el Sector Público en América Latina.

Nae explicó que el programa atiende actualmente 18.000 llamadas al día, pero que se tiene la capacidad para recibir hasta 30.000 llamadas diarias.

Bukele aclaró que “las 30.000 citas al día son médicos, humanos, que están atendiendo al paciente con apoyo de la inteligencia artificial y de todo el sistema, pero son humanos. Pero esto lo van a estar haciendo agentes (de la IA), por aparte y de forma paralela”.

Cinco meses después de su lanzamiento, el programa cuenta con 1,1 millones de usuarios y más de 400 farmacias y laboratorios afiliados. Además, se han realizado 1,5 millones de citas, con un 93% de efectividad y 97% de satisfacción de los usuarios.

Doctor SV es una app que permitirá recibir atención médica las 24 horas al día, los siete días de la semana, utilizando elementos de inteligencia artificial para mejorar la precisión del diagnóstico, y la generación de códigos QR para obtener medicamentos y tramitar los análisis de forma gratuita.

La app facilita una videollamada entre el paciente y el médico. Al concluir la consulta, el paciente recibirá un código QR que puede hacer válido en cualquiera de las farmacias de la red hospitalaria de El Salvador, al igual que los exámenes de laboratorio que se le indiquen.

Durante la reunión con Bukele, el especialista en salud pública e IA aplicada a la salud Edgardo Von Euw aseguró que en el país hay tres millones de personas con enfermedades crónicas.

Von Euw, explicó que el enfoque con Doctor SV en una primera etapa es tratar de identificar a cada uno de los pacientes, tomando en consideración que sólo seis de cada 10 personas saben que son hipertensos, explicó.

FUENTE: AP