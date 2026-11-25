Miss República Dominicana Melissa Núñez compite en la ronda final de la 75.ª edición del certamen Miss Universo en San Juan, Puerto Rico, el martes 24 de noviembre de 2026. (Foto AP/Alejandro Granadillo) AP

San Sebastián, enclavado en las montañas del oeste de Puerto Rico, ha estado de fiesta desde que Jennifer Barreto hizo historia al final del martes, al convertirse en la primera madre y la primera mujer casada en ganar Miss Universo.

“¡Fue un día para la historia!”, exclamó un empleado municipal en la oficina del alcalde, que bullía de emoción.

El pueblo de unas 39.000 personas —llamado así por sus famosas formaciones kársticas que parecen pepinos— apenas podía contenerse.

“La Barreto”, como se le conoce, estaba en boca de muchos en San Sebastián horas después del triunfo.

“¡Súper emocionada!”, comentó María Rivera mientras atendía pedidos el miércoles por la mañana en la panadería El Guayabal. “Estábamos seguros de que la de nosotros iba a ganar”.

Barreto, de 27 años, tiene una hija y cuenta con maestrías en psicología de la investigación y trabajo social clínico. También trabaja como especialista en prevención en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde desarrolla estrategias para combatir conductas dañinas.

“Su trayectoria es un poderoso recordatorio de que la maternidad, el matrimonio y la ambición personal no son mutuamente excluyentes, y de que el potencial de una mujer nunca debe definirse por la etapa de la vida en la que se encuentre”, dijo Ronald Day, director ejecutivo de la Organización Miss Universo, en un comunicado.

La organización comenzó a permitir que mujeres casadas y madres compitieran en 2023. El certamen ha perdido favor en algunos países, y críticos afirman que cosifica a las mujeres y promueve ideales corporales poco realistas.

Barreto es la sexta puertorriqueña en ganar la corona de Miss Universo, poniendo fin a una espera de 20 años para la isla.

Su pueblo natal se hizo conocido por “Pepino Power”, un grupo de voluntarios formado para restablecer la electricidad después de que el huracán María azotara Puerto Rico en 2017 como una tormenta de categoría 4.

Puerto Rico ahora tiene la tercera mayor cantidad de títulos de Miss Universo, detrás de Estados Unidos con nueve y Venezuela con siete.

Barreto fue recibida con estruendosos aplausos en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico cada vez que avanzaba en las rondas finales de la competencia.

Se llevó las manos al rostro, en shock, cuando fue nombrada Miss Universo 2026, superando a Miss República Dominicana y Miss Venezuela. Minutos después, se contoneó para celebrar al ritmo de “Dancing Queen”, de ABBA.

Y miles de puertorriqueños en todo el territorio de Estados Unidos bailaron con ella.

“Es un logro bien espectacular. Están todas las mujeres hermosas del universo, y ella logró sobresalir. Feliz de que representó a 'los pepinianos'”, dijo el alcalde de San Sebastián, Eladio Cardona Quiles, a The Associated Press.

Cardona asistió al certamen; otros aficionados se reunieron en la plaza pública de San Sebastián para verlo en una pantalla gigante. Después, formaron una caravana e hicieron sonar las bocinas de sus autors entrada la noche para celebrar la victoria de Barreto.

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La periodista de The Associated Press Berenice Bautista, en Ciudad de México, contribuyó a este despacho.

FUENTE: AP