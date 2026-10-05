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El presidente del gobierno de España convoca elecciones anticipadas ante crisis de vivienda

MADRID (AP) — El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció elecciones anticipadas el lunes, después de que su gobierno sufriera la semana pasada una dura derrota legislativa que truncó medidas de emergencia relacionadas con la crisis de vivienda del país.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llega al Congreso de los Diputados en Madrid, el viernes 2 de octubre de 2026. (Eduardo Parra/Europa Press via AP)
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llega al Congreso de los Diputados en Madrid, el viernes 2 de octubre de 2026. (Eduardo Parra/Europa Press via AP) AP
ARCHIVO - El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, posa para un retrato tras una entrevista con The Associated Press en el Palacio de la Moncloa en Madrid, España, el 27 de junio de 2022. (AP Foto/Bernat Armangue, Archivo)
ARCHIVO - El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, posa para un retrato tras una entrevista con The Associated Press en el Palacio de la Moncloa en Madrid, España, el 27 de junio de 2022. (AP Foto/Bernat Armangue, Archivo) AP

La votación se celebrará el 29 de noviembre. En las últimas semanas, los españoles han exigido soluciones al gobierno sobre la asequibilidad de la vivienda, con protestas en ciudades de todo el país después de que creciera la indignación pública por el desalojo televisado de una mujer de 87 años en Madrid el mes pasado.

Partidos de la oposición conservadora sumaron sus votos para obligar a retirar dos decretos de emergencia en el Parlamento que incluían medidas para reducir los desahucios y la especulación inmobiliaria. El revés desató una amplia especulación de que Sánchez podría considerar adelantar unas elecciones nacionales previstas para el próximo año.

Sánchez, de 54 años, es presidente del gobierno español desde 2018, lo que lo convierte en uno de los líderes europeos que más tiempo lleva en el cargo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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