El pívot de Celtics Nikola Vucevic se opera del anular derecho tras lesionarse el viernes

BOSTON (AP) — El pívot de los Celtics de Boston, Nikola Vucevic, fue operado el sábado para estabilizar la fractura en el dedo anular derecho y será reevaluado después de al menos tres semanas.

El pívot de los Celtics de Boston Nikola Vucevic hace un gesto mientras agarra el dedo lesionado durante el encuentro ante los Mavericks de Dallas el viernes 6 de marzo del 2026. (AP Foto/Charles Krupa)
Vucevic se lesionó en el primer cuarto del partido del viernes por la noche contra Dallas cuando el ala-pívot de los Mavericks, Khris Middleton, manoteó el balón. Abandonó el encuentro, que Boston ganó 120-100 en el regreso de Jayson Tatum tras una lesión en el tendón de Aquiles, y no volvió.

Los Celtics informaron el sábado que Vucevic será reevaluado en 3-4 semanas.

Vucevic llegó el mes pasado procedente de los Bulls de Chicago en la fecha límite de traspasos, para darle a los Celtics profundidad en la posición de hombre grande. El montenegrino de 35 años promedió 10,4 puntos y 21,7 minutos en 12 partidos con Boston.

FUENTE: AP

