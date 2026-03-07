El pívot de Celtics Nikola Vucevic se opera del anular derecho tras lesionarse el viernes

El pívot de los Celtics de Boston Nikola Vucevic hace un gesto mientras agarra el dedo lesionado durante el encuentro ante los Mavericks de Dallas el viernes 6 de marzo del 2026. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Vucevic se lesionó en el primer cuarto del partido del viernes por la noche contra Dallas cuando el ala-pívot de los Mavericks, Khris Middleton, manoteó el balón. Abandonó el encuentro, que Boston ganó 120-100 en el regreso de Jayson Tatum tras una lesión en el tendón de Aquiles, y no volvió.