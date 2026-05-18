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El piloto de MotoGP Alex Márquez saldrá del hospital un día después del choque en GP de Cataluña

BARCELONA (AP) — El piloto de MotoGP Álex Márquez tenía previsto recibir el alta hospitalaria el lunes, un día después de someterse a una cirugía de clavícula tras una caída en el Gran Premio de Cataluña.

Raul Fernández, Pedro Acosta y Alex Márquez durante el Gran Premio de Cataluña de MotoGP en Montmeló, cerca de Barcelona, el domingo 17 de mayo de 2026. (AP Foto/Joan Monfort)
Raul Fernández, Pedro Acosta y Alex Márquez durante el Gran Premio de Cataluña de MotoGP en Montmeló, cerca de Barcelona, el domingo 17 de mayo de 2026. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Márquez se sometió con éxito a una operación para estabilizar la clavícula mediante la colocación de una placa, informó el equipo Gresini Racing el lunes.

La motocicleta de Márquez dio varias vueltas después de que saliera despedido al suelo tras una colisión con Pedro Acosta, quien lideraba la carrera. Acosta redujo la velocidad de forma repentina por un problema con su moto y Márquez no pudo esquivarlo en la recta trasera. El impacto hizo que Márquez saliera disparado fuera de la pista a gran velocidad.

La carrera, aproximadamente a mitad de recorrido, fue detenida con bandera roja.

Actualización sobre Zarco

Otra bandera roja detuvo la carrera en el reinicio posterior tras un accidente en el que se vio involucrado Johann Zarco, cuya pierna quedó enganchada en la parte trasera de la motocicleta de otro piloto. Zarco quedó atrapado mientras la moto daba varias vueltas.

Zarco también fue trasladado a un hospital el domingo. Aún estaban pendientes los resultados de las pruebas médicas.

“Tengo un collarín, pero más que nada me está irritando", dijo Zarco. "Lo principal es la rodilla, los ligamentos. Pero el fémur no está roto. Tengo una pequeña fractura en la parte inferior del peroné, por fuera del tobillo izquierdo. Los mantendré informados, pero solo quería tranquilizarlos. Digamos que estoy más asustado que lesionado. Esta noche dormiré en el hospital porque quieren mantenerme en observación, y luego veremos”.

Martín se cae durante las pruebas

Jorge Martín también tuvo que ser trasladado a un hospital tras sufrir una caída durante las pruebas el lunes.

El equipo Aprilia Racing informó que Martín fue trasladado al hospital para evaluaciones adicionales, pese a que las pruebas y exámenes en el centro médico del circuito no revelaron fracturas visibles.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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