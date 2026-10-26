El "Picasso de los talladores de calabazas" aporta arte a una tradición de Halloween

Mike Valladao junto con una calabaza tallada en Half Moon Bay, California, el 12 de octubre del 2026. (AP foto/Jeff Chiu) AP

Farmer Mike lleva más de cuatro décadas cincelando rostros coloridos y criaturas cómicas en calabazas grandes. Con sus característicos overoles naranjas y su sombrero de campesino, ha esculpido cientos de calabazas convirtiéndolas en caras fantasmagóricas, paisajes marinos, brujas, dragones y figuras de la cultura pop como Yoda y Charlie Brown.

Valladao no tiene formación artística formal, pero siempre está buscando inspiración. Se le ocurren ideas al mirar arte en un museo o simplemente al caminar por la calle.

“A veces veo a alguien y pienso: ah, me gustan los dientes o me gustan las orejas o la forma en que se ensanchan las fosas nasales”, comentó Valladao.

Este año, “Farmer Mike” celebró 40 años de arte de Halloween en el Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival, que se realiza a mediados de octubre y es más conocido por su pesaje de calabazas gigantes. En el festival de dos días en la costa al sur de San Francisco, Valladao trabaja en el escenario para que la gente pueda verlo laborar.

Valladao se topó con su pasatiempo artístico después de que empezó a cultivar calabazas grandes en su casa de San Jose a mediados de la década de 1980. No sabía qué hacer con esos enormes frutos así que sacó un cuchillo y comenzó a cortarles caras.

“Soy ingeniero de profesión y lo veo como construir algo de la misma manera en que construiría una pieza de hardware, paso por paso”, explicó.

En 1986, los organizadores del festival vieron una foto de las calabazas de Valladao y lo invitaron a mostrar sus habilidades de tallado en Half Moon Bay, donde su familia abrió la primera tienda de alimentos para animales y semillas del pueblo en el siglo XIX. Una vez cultivó una calabaza de 363 kilogramos (800 libras), pero era mucho trabajo, así que no participa en el concurso de calabazas gigantes.

Desde entonces, su arte lo ha llevado a distintas partes del país, incluida una aparición en “The Tonight Show”. Ha recibido solicitudes para tallar calabazas en lugares como el Zoológico de San Diego, la Academia de Ciencias de California y la Feria Estatal de Texas.

“La ilusión de profundidad”

Utiliza calabazas Atlantic que pesan de 45 a 454 kilogramos (100 a 1.000 libras). Tienen cáscaras gruesas que le permiten cortar rasgos faciales sobresalientes de manera superficial o profunda.

“En realidad se trata de la ilusión de profundidad", indicó Valladao. "Puedo hacer que sea tridimensional, de modo que los ojos queden hundidos y la nariz sobresalga. Así que es un poco de tallado, pero se trata de añadirle un poco más de magia”.

No les pone nombre a sus creaciones porque reconoce la naturaleza efímera de su arte.

“Nunca me molesta cuando una calabaza empieza a envejecer porque, en algunos casos, les aporta carácter”, señaló.

Y siempre hay más calabazas por tallar.

Después de 40 años en Half Moon Bay, Valladao no tiene planes de colgar sus cuchillos de tallado.

“Es divertido, es agradable y, francamente, es una parte de mí”, manifestó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP