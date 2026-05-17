El pequeño club Elversberg logra por primera vez el ascenso a la Bundesliga

Compartir en:









David Mokwa (izquierda), del Elversberg, celebra la anotación del segundo gol del partido junto a Bambasé Conté durante el partido de fútbol de la Bundesliga 2 entre el SV Elversberg y el SC Preußen Münster en Spiesen-Elversberg, Alemania, el domingo 17 de mayo de 2026. (Uwe Anspach/dpa vía AP) AP

Los goles tempraneros de Bambasé Conté y David Mokwa, y luego otro tanto de Mokwa, le dieron a Elversberg una victoria 3-0 en casa sobre el colista Preußen Münster, suficiente para que el equipo terminara por delante de Paderborn por diferencia de goles.

Elversberg será el 59.º club en jugar en la máxima categoría desde la creación de la Bundesliga en 1963.

Tres equipos llegaron igualados a la última jornada, con Hannover y Paderborn esperando un favor improbable del ya descendido Münster ante Elversberg, que tenía mejor diferencia de goles.

Hannover iba camino de terminar tercero para disputar el repechaje cuando ganaba 3-2 a Nuremberg, pero Luka Lochoshvili anotó sobre el final para los visitantes y permitió que Paderborn superara a Hannover y se colocara tercero con una victoria 2-0 en Darmstadt.

Como resultado, Paderborn se enfrentará a Wolfsburg en un repechaje a doble partido para decidir quién jugará en la Bundesliga la próxima temporada.

Wolfsburg, que terminó tercero por la cola en la Bundesliga el sábado, será local en el partido de ida de su repechaje el jueves.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP