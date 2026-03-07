americateve

El Pentágono y la FAA acuerdan hacer pruebas de láser antidrones en Nuevo México

El Pentágono y la Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés) acordaron llevar a cabo pruebas de un láser antidrones en Nuevo México, después de que el despliegue militar de un dispositivo de este tipo obligó a la agencia de aviación a cerrar el espacio aéreo sobre Texas en dos ocasiones en el último mes.

Las pruebas tienen como objetivo “abordar específicamente las preocupaciones de seguridad de la FAA”, indicó el Pentágono el viernes en un comunicado. Se tiene previsto que los ensayos se lleven a cabo el sábado y el domingo en el Campo de Misiles White Sands, en Nuevo México.

Legisladores expresaron su preocupación debido a una aparente falta de coordinación después de que el Pentágono permitió que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) utilizara un láser antidrones a principios de febrero sin notificar a la FAA.

En respuesta, la agencia de aviación decidió cerrar el espacio aéreo sobre El Paso durante unas horas, lo que dejó varados a muchos viajeros.

El gobierno federal afirmó que estaba trabajando para frenar una incursión de drones de cárteles mexicanos, que no son poco comunes a lo largo de la frontera sur.

El 26 de febrero, el ejército de Estados Unidos utilizó el láser para derribar un dron “aparentemente amenazante” que volaba cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Resultó que el dron pertenecía a la CBP, señalaron los legisladores.

El incidente llevó a la FAA a cerrar el espacio aéreo alrededor de Fort Hancock, a unos 50 millas (80 kilómetros) al sureste de El Paso.

“Agradecemos la coordinación con el Departamento de Guerra para ayudar a garantizar la seguridad pública", señaló la FAA sobre los ensayos. "La FAA y el DOW están trabajando con socios interinstitucionales para abordar las amenazas emergentes que plantean los sistemas de aeronaves no tripuladas, al tiempo que se mantiene la seguridad del Sistema Nacional del Espacio Aéreo”.

El ejército está obligado a notificar formalmente a la FAA sobre cualquier acción antidrones dentro del espacio aéreo de Estados Unidos.

La senadora Tammy Duckworth, la demócrata de mayor rango de la Subcomisión de Aviación del Senado, había pedido previamente una investigación independiente luego de los dos incidentes del mes pasado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

