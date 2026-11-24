El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, sale para dar la bienvenida a Władysław Kosiniak-Kamysz, ministro de Defensa de Polonia, al Pentágono, en Washington, el martes 10 de noviembre de 2026. (Foto AP/Nathan Howard) AP

En una hoja informativa inusualmente contundente, el Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó el lunes que Ottawa no había tomado las decisiones difíciles necesarias para modernizar sus fuerzas armadas y cumplir los compromisos con la OTAN.

“El déficit de Canadá en materia de defensa habla por sí solo”, indicó. “Canadá debe tomarse esto en serio y concentrarse”.

Simon Lafortune, portavoz del ministro de Defensa de Canadá, señaló que Canadá había comprometido 81.800 millones de dólares canadienses (56.900 millones de dólares) durante cinco años para reconstruir sus fuerzas armadas y que alcanzó el parámetro de la OTAN de gastar el 2% en defensa cinco años antes de lo previsto.

“Canadá también va camino de cumplir el nuevo compromiso de la OTAN de invertir anualmente el 5% del PIB en defensa para 2035 y está tomando medidas concretas para desarrollar las capacidades necesarias para alcanzar ese objetivo”, agregó el vocero en el comunicado.

El Pentágono sostuvo que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, está “totalmente enfocado” en modernizar el ejército canadiense tras décadas en las que los contribuyentes estadounidenses asumieron el costo de su defensa.

Canadá alcanzó el objetivo anterior de la OTAN de gastar el 2% del producto interno bruto en defensa y se sumó a los aliados que prometieron llegar al 5% para 2035, incluidas inversiones de seguridad relacionadas. Su presupuesto más reciente proyecta un gasto combinado en defensa y seguridad del 4,1% del PIB para 2027-2028, pero solo el 2,6% del PIB se destinaría a la defensa básica.

El Pentágono acusó a Ottawa de no tener un plan creíble y plenamente presupuestado para cumplir el objetivo del 5% de la OTAN, y de aplazar los mayores aumentos de gasto hasta después de las elecciones federales de 2029. El organismo parlamentario canadiense de supervisión presupuestaria también ha cuestionado cómo alcanzará el gobierno esa meta.

Las críticas se producen después de una directiva clasificada de Hegseth que, según el senador republicano Mike Rounds, restringe en gran medida la participación de funcionarios militares estadounidenses en eventos de centros de pensamiento canadienses y actos sociales. Las relaciones se han visto golpeadas por la guerra comercial del presidente Donald Trump y por sus amenazas de convertir a Canadá en el estado número 51.

Wesley Wark, experto canadiense en seguridad nacional y exasesor gubernamental, tituló su boletín del lunes “Pete Pentágono ataca de nuevo”, y calificó las críticas de “insultantes y exasperantes”. Sugirió que Washington estaba restando importancia al despliegue canadiense de la OTAN en Letonia y a su apoyo a Ucrania.

En mayo, el jefe de políticas del Pentágono, Elbridge Colby, puso en pausa una junta asesora de defensa entre Estados Unidos y Canadá establecida en 1940, al acusar a Ottawa de no avanzar de manera creíble en sus compromisos militares.

El Pentágono indicó que solo el 41,9% de la flota de la fuerza aérea canadiense y el 53,9% de su flota naval estaban en condiciones operativas en 2025-2026, mientras que la preparación del ejército se situaba en 48%.

También criticó que Ottawa decidió revisar los planes para comprar 88 F-35 de fabricación estadounidense, y advirtió que una flota mixta de cazas podría agravar la escasez de personal. El Pentágono acusó a los líderes canadienses de anteponer intereses económicos internos a la eficacia militar, creando incertidumbre para el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD) que ambos países operan conjuntamente.

El primer ministro Mark Carney sometió a revisión la compra de los F-35 mientras Trump amenazaba la soberanía canadiense e imponía aranceles. Canadá ha examinado los cazas Gripen de fabricación sueca, que podrían aportar empleos manufactureros.

Carney ha reconocido problemas de alistamiento, al afirmar que solo uno de los cuatro submarinos de Canadá estaba en condiciones de navegar. Su gobierno planea comprar hasta 12 reemplazos.

“No deberíamos seguir enviando tres cuartas partes de nuestro gasto de capital en defensa a Estados Unidos”, declaró Carney en junio.

Otros aliados de la OTAN también siguen por debajo del nuevo objetivo del 5%. Sin embargo, Colby elogió el domingo el fortalecimiento militar de Alemania como un “cambio tectónico” y calificó a Polonia como un “verdadero aliado modelo”.

El gobierno de Trump ya había prohibido a funcionarios del Pentágono asistir al Foro Internacional de Seguridad de Halifax, bajo restricciones impuestas en 2025. El presidente del foro, Peter Van Praagh, se desempeñó anteriormente como asesor de un gobierno conservador en Canadá.

Antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre, Van Praagh advirtió que Trump podría socavar los resultados si los republicanos sufrían derrotas importantes. Si esos esfuerzos tenían éxito, afirmó, significaría “el fin de Estados Unidos tal como lo conocemos”.

Al hablar en el foro de Halifax el sábado, Rounds descartó que la directiva de Hegseth afectara las operaciones militares conjuntas o el intercambio de inteligencia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP