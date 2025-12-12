El parlamento de Bulgaria aprueba la dimisión de la coalición gobernante

Manifestantes, muchos de ellos jóvenes, han estado saliendo a la calle en protestas masivas en todo el país durante semanas. El desencadenante directo fue la propuesta de presupuesto para el próximo año, que habría aumentado los impuestos y las contribuciones a la seguridad social para financiar el incremento del gasto estatal. Pero la causa más profunda es el creciente malestar por la percepción de corrupción generalizada entre la élite política y la sensación de falta de justicia para los ciudadanos de a pie.

Las protestas y la caída del noveno gobierno en cinco años subrayan la inestabilidad política en el país en vísperas de que comience a utilizar la moneda común europea.

El Parlamento, de 240 escaños, aceptó la renuncia por 127 votos a favor y ninguno en contra. El gobierno continuará ejerciendo sus funciones hasta la elección de un nuevo gabinete.

El ejectivo en minoría de Zhelyazkov sobrevivió a seis mociones de censura desde su nombramiento en enero, pero esta vez las protestas multitudinarias fueron determinantes.

El primer ministro anunció su dimisión el jueves señalando que era una respuesta directa a la creciente presión pública, y que era imposible ignorar los pedidos de renuncia del ejecutivo.

“Vox populi, vox Dei”, afirmó Zhelyazkov, utilizando una expresión latina que significa “la voz del pueblo es la voz de Dios”.

Ahora, el presidente del país, Rumen Radev, dará el grupo más grande en el parlamento la oportunidad de formar un nuevo gobierno. Si no lo logran, la oportunidad pasará al segundo más votado, antes de que el presidente elija un candidato.

Si ninguno de los intentos prospera —algo que es probable— Radev nombrará un gobierno provisional hasta la celebración de elecciones anticipadas. Los analistas esperan que una nueva cita electoral —que sería la octava desde 2021— arroje otro parlamento profundamente fragmentado con dificultades para formar un gobierno estable.

Está previsto que el país balcánico, con 6,4 millones de habitantes, cambie su moneda nacional, el lev, por el euro el 1 de enero, para convertirse en el 21er miembro de la eurozona. Bulgaria ingresó en la Unión Europea en 2007.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP