El papa viaja a Camerún mientras separatistas anuncian pausa de 3 días en los combates

El Vaticano afirma que la lucha contra la corrupción en el país, rico en minerales, y la insistencia en el uso correcto de la autoridad política se prevén como temas de la visita de León, que comienza el miércoles con su llegada a Yaundé, la capital. León viajaba a Camerún desde Argelia, la primera parada de su gira africana por cuatro países.

El Vaticano ha dejado claro que la doctrina social católica desaprueba los tipos de líderes autoritarios con los que León se está encontrando en su visita, la primera al continente del primer papa estadounidense de la historia.

Biya es el líder de mayor edad del mundo y gobierna la nación centroafricana desde 1982.

León se reunirá con Biya a su llegada al palacio presidencial en la capital, Yaundé. Luego se dirigirá a autoridades del gobierno de Camerún, representantes del servicio civil y diplomáticos antes de visitar un orfanato administrado por una orden religiosa católica de monjas.

Las autoridades de Camerún hicieron un cambio de última hora en el programa, dijo el Vaticano el miércoles. Sería Biya, y no el primer ministro, quien pronunciaría un discurso antes de que León se dirija a las autoridades del gobierno y el evento se trasladó al palacio presidencial, respecto al plan original de celebrarlo en un centro de conferencias.

La oposición de Camerún ha impugnado el resultado de las elecciones del 12 de octubre que aseguró la victoria de Biya. Su rival electoral, Issa Tchiroma Bakary, asegura haber ganado y ha llamado a los cameruneses a rechazar el resultado oficial.

Esta misma semana, León emitió un mensaje no relacionado sobre el papel correcto de los líderes políticos y la necesidad de una “democracia auténtica” para legitimar su autoridad y actuar como un “guardarraíl contra el abuso de poder”.

En un mensaje a una academia vaticana de ciencias sociales, León escribió que la democracia se mantiene sana sólo cuando está impulsada por la moral y una visión de la humanidad que respete la dignidad de todos.

“Sin esta base, corre el riesgo de convertirse ya sea en una tiranía de la mayoría o en una máscara para el dominio de las élites económicas y tecnológicas”, advirtió en un mensaje que no estaba dirigido a ninguna nación o líder en particular y que tenía fecha del 1 de abril.

Una reunión por la paz y una pausa en los combates

León tiene dos grandes actos en Camerún, en especial una “reunión por la paz” el jueves en la ciudad de Bamenda, en el noroeste de Camerún, golpeado por la violencia separatista.

Separatistas angloparlantes lanzaron una rebelión en 2017 con el objetivo declarado de separarse de la mayoría francófona de Camerún y establecer un estado independiente de habla inglesa. El conflicto ha matado a más de 6.000 personas y ha desplazado a más de 600.000, según International Crisis Group, un centro de análisis.

En la víspera de la llegada de León, los separatistas angloparlantes anunciaron una pausa de tres días en los combates para permitir un “viaje seguro” durante la visita de León.

La Unity Alliance, que incluye a varios grupos separatistas, señaló en un comunicado a última hora del lunes que la pausa refleja la “profunda importancia espiritual” de la visita y tiene como objetivo permitir que civiles, peregrinos y dignatarios viajen con seguridad.

El otro gran acto de León en Camerún, donde alrededor del 29% de la población es católica, es una misa el viernes en la ciudad de Duala, a la que se espera que asistan unas 600.000 personas.

El sábado, León se dirige a Angola para la tercera etapa de su viaje, que concluye la próxima semana en Guinea Ecuatorial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP