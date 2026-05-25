El papa pide una regulación firme de la IA en un manifiesto sobre el futuro de la humanidad

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“Magnifica Humanitas” (Humanidad Magnífica), la primera encíclica de León, había sido esperada con entusiasmo desde que el primer papa nacido en Estados Unidos anunció, días después de su elección, que consideraba que la IA era el mayor desafío que enfrenta hoy la humanidad.

En el texto, León denunció la “cultura del poder” que impulsa la carrera por la IA, especialmente en el desarrollo de métodos cada vez más sofisticados de guerra a distancia. Declaró que “no es permisible” confiar decisiones irreversibles y letales a sistemas de IA, lo que abre otro punto de fricción entre el papa estadounidense y el gobierno de Trump, que ha trabajado de manera agresiva para desregular el desarrollo de la IA.

Expertos de la industria tecnológica, del ámbito académico y de la moral católica señalaron que el documento probablemente se convertirá en un referente en el debate sobre la IA, un punto de referencia tanto para responsables de políticas públicas como para investigadores y ciudadanos corrientes. Llega en un momento en que los avances casi diarios de la tecnología disparan el aumento de las preocupaciones por la sustitución de empleos humanos por la IA e incluso por el reemplazo de la inteligencia humana.

“Esto se presta a que las personas que están a la vanguardia de estas herramientas y pueden ver las cosas increíbles que son capaces de hacer se planteen preguntas sobre su propio ‘¿qué significa ser humano?’", comentó Taylor Black, ejecutivo de IA en Microsoft y director del instituto de IA de la Catholic University of America.

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Winfield informó desde Middletown, Connecticut, y Houmani informó desde Los Ángeles. Los periodistas de The Associated Press Kelvin Chan en Londres y Colleen Barry en Milán contribuyeron a este despacho.

___ La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP