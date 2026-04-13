El papa León XIV visita Argelia para iniciar su gira por África y homenajear a san Agustín

El papa León XIV habla con periodistas en su vuelo con destino al aeropuerto internacional Houari Boumédiène de Argel, el lunes 13 de abril de 2026, al inicio de un viaje apostólico de 11 días a África. (Alberto Pizzoli/Pool Foto via AP) AP

La escala de dos días de León en Argelia abre una intensa gira de 11 días por cuatro naciones africanas —Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial— que llevará al primer papa nacido en Estados Unidos a adentrarse en el creciente corazón de la Iglesia católica.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ensombreció el viaje, después de que el presidente Donald Trump lanzara el domingo por la noche una diatriba extraordinaria contra León, al afirmar que debería “dejar de complacer a la Izquierda Radical”. León había criticado la “ilusión de omnipotencia” que alimenta la guerra durante una oración por la paz.

León respondió en el avión rumbo a Argelia, al señalar que los llamamientos del Vaticano a la paz y la reconciliación están arraigados en el Evangelio, y que no temía al gobierno de Trump.

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, recibió a León a su llegada al aeropuerto internacional de Argel antes de que ambos se reunieran formalmente en el palacio presidencial de El Mouradia.

Más tarde el lunes, León tenía previsto dirigirse a las autoridades argelinas y visitar la Gran Mezquita de la ciudad. Terminaba el día con un encuentro en la basílica de Nuestra Señora de África y luego con oraciones en un monumento cercano dedicado a migrantes muertos en naufragios al intentar llegar a Europa.

El encuentro en la basílica, una estructura romano-bizantina construida a finales del siglo XIX durante el dominio colonial de Francia, incluirá el testimonio de una monja católica, un creyente pentecostal y un musulmán, además de palabras del papa.

El lema oficial del viaje a Argelia es la frase con la que León abre dondequiera que va —“La paz sea con ustedes”— y el Vaticano afirma que un mensaje general de paz y convivencia cristiano-musulmana será el tema principal.

En Argelia, una diminuta comunidad católica de unas 9.000 personas, compuesta en su mayoría por extranjeros, existe junto a la mayoría musulmana suní de alrededor de 47 millones, según estadísticas del Vaticano.

El arzobispo de Argel, el cardenal francés Jean-Paul Vesco, indicó que, en cualquier día, nueve de cada 10 personas que visitan la basílica son musulmanas.

“Es maravilloso poder mostrar que podemos ser hermanos y hermanas juntos, construyendo una sociedad a pesar de nuestras diferentes religiones”, declaró Vesco a The Associated Press en la víspera de la llegada de León. “Y eso es lo que nuestra Iglesia ha estado haciendo desde que este país obtuvo la independencia”.

Sin embargo, Estados Unidos ha incluido a Argelia en su lista especial de vigilancia por “haber incurrido en o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa”. La Constitución argelina reconoce “religiones distintas del islam” y permite a las personas practicar su fe si respetan el orden público y las normas.

Pero el proselitismo dirigido a musulmanes por parte de no musulmanes es un delito, y algunas otras denominaciones cristianas han enfrentado persecución por parte de las autoridades argelinas, que han cerrado sus iglesias.

“Me imagino que es algo bueno que un papa visite Argelia”, expresó Selma Dénane, una estudiante que vive en Annaba, en la costa, al este de Argel. “Pero, ¿qué cambiará después? ¿Podrán los cristianos decir: ‘Soy cristiano’ sin miedo o estigmatización?”.

Un pasado violento de mártires

Tres décadas después de declarar la independencia de Francia, Argelia libró una brutal guerra civil en la década de 1990 que se conoce localmente como la “década negra”, cuando unas 250.000 personas murieron mientras el ejército combatía una insurgencia islamista.

Entre los muertos hubo 19 católicos, incluidos siete monjes trapenses del monasterio de Tibhirine, al sur de Argel, que fueron secuestrados y asesinados en 1996 por combatientes islámicos. Entre los 19 también había dos monjas de la familia religiosa agustiniana de León.

En su primer día en Argelia, León rendirá homenaje a los 19 mártires y visitará a las monjas agustinas que quedan, quienes dirigen un proyecto de servicios sociales desde la basílica de Argel que ayuda a personas de todas las religiones.

“Dieron su vida por Dios, por Jesús, por la Iglesia, por el pueblo argelino porque no querían abandonar el país, incluso en los momentos difíciles”, manifestó la hermana Lourdes Miguelez.

Los 19 fueron beatificados en 2018 como mártires de la fe, en lo que entonces fue la primera ceremonia de beatificación de ese tipo en el mundo musulmán.

Vesco, el arzobispo de Argel, suele recordar al público que León fue elegido el 8 de mayo, festividad católica de los 19 mártires. Inmediatamente después de la elección de León, Vesco lo invitó a visitar el país.

León tiene otra conexión con los monjes trapenses: ha convertido en un mantra una de las frases del prior mártir del monasterio de Tibhirine, Christian de Chergé, quien habló de una “paz desarmada y desarmante”. León ha citado esa línea desde la noche de su elección.

“Obviamente hablará mucho de paz, es urgente y actual”, comentó Vesco.

Una visita personal y pastoral

Para León, la visita a Argelia es pastoral, pero también profundamente personal. Su orden religiosa agustiniana se inspiró en las enseñanzas de san Agustín de Hipona, el titán teológico y filosófico del siglo V de la Iglesia cristiana primitiva, que nació en lo que hoy es Argelia y pasó allí toda su vida salvo cinco años.

El martes, León visitará Annaba, la Hipona actual, donde san Agustín fue obispo durante tres décadas, y literalmente caminará tras las huellas del santo.

Desde sus primeras palabras públicas como papa, León se proclamó “hijo de San Agustín”, y lo ha dejado claro en su primer año, citando repetidamente al padre de la Iglesia en sus discursos y homilías.

“No sé si he visto una declaración, una homilía, una carta apostólica o una exhortación que no haga referencia a Agustín”, dijo Paul Camacho, director asociado del Instituto Agustiniano de la Universidad de Villanova, la alma mater de León, dirigida por agustinos, a las afueras de Filadelfia.

“La sombra que proyecta sobre el pensamiento occidental, no sólo sobre la Iglesia católica romana sino sobre el pensamiento occidental en un sentido más amplio, es realmente muy, muy larga”, añadió.

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Ouali y Santalucia informaron desde Argel, Argelia.

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FUENTE: AP