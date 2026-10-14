El papa León XIV tiene cáncer de pulmón llamado adenocarcinoma. ¿Qué significa?

Una imagen del papa León XIV descansa en la base de una estatua del difunto Juan Pablo II frente a la Policlínica Agostino Gemelli, donde León está hospitalizado para una cirugía para remover un nódulo pulmonar, en Roma, el 13 de octubre de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia) AP

El Vaticano anunció que el diagnóstico del papa es adenocarcinoma de pulmón. Se trata de un subtipo específico de cáncer de pulmón, uno de los tipos del llamado cáncer de pulmón de células no pequeñas.

Según la Lung Cancer Foundation of America, los adenocarcinomas pueden detectarse antes que algunos otros tipos de cáncer de pulmón porque tienden a formarse en las capas externas del pulmón y a crecer más lentamente.

Fumar es la principal causa de cáncer de pulmón, pero también puede presentarse en personas que nunca han fumado. Otros riesgos incluyen la exposición al gas radón, al asbesto, a la contaminación del aire, a la radiación y a ciertos metales, según la American Cancer Society.

Los síntomas del cáncer de pulmón por lo general no aparecen hasta que el cáncer está avanzado, de acuerdo con la sociedad contra el cáncer. Pueden incluir tos persistente, dolor en el pecho, voz ronca, falta de aire y neumonía o bronquitis recurrentes.

A veces, el cáncer de pulmón puede detectarse de manera inusualmente temprana cuando a alguien le hacen una radiografía u otra prueba de imagen que muestra una mancha en un pulmón que requiere más investigación. A esto se le llama un hallazgo incidental, lo que lleva a los médicos a investigar mucho antes de que aparezcan síntomas y, posiblemente, lo suficientemente pronto como para que el cáncer aún no se haya propagado. En el caso del papa, se detectó un nódulo en su pulmón durante otro examen.

En Estados Unidos, se recomienda realizar un cribado anual con una tomografía computarizada de baja dosis, un tipo de radiografía, a ciertas personas con alto riesgo debido al tabaquismo intenso.

¿Cómo se trata?

La cirugía es el pilar del tratamiento si el cáncer de pulmón se detecta lo bastante temprano. Al papa le extirparon la parte inferior, o lóbulo, de su pulmón derecho para intentar asegurarse de que se eliminara todo el cáncer. El pulmón derecho tiene tres secciones o lóbulos, mientras que el izquierdo tiene dos. Tras extirpar un lóbulo, el resto del pulmón puede compensar gradualmente, especialmente en personas por lo demás sanas y físicamente activas. Se sabe que el papa practica tenis semanalmente y nada.

A veces la cirugía es suficiente, pero pueden utilizarse otros tratamientos, como quimioterapia, radiación o inmunoterapia, si existe preocupación por la presencia de cáncer residual o por su propagación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP