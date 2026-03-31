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El papa León XIV pide frenar la guerra con Irán antes de Pascua

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV expresó su esperanza de que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán pudiera terminar antes de Pascua, en declaraciones a los reporteros mientras salía el martes del retiro papal en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma.

El papa León XIV habla con periodistas al salir de su residencia en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, para volver al Vaticano, el martes 31 de marzo de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)
El papa León XIV habla con periodistas al salir de su residencia en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, para volver al Vaticano, el martes 31 de marzo de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP

“Me han informado que el presidente Trump declaró recientemente que quiere poner fin a la guerra”, afirmó el papa, nacido en Estados Unidos. “Esperamos que esté buscando una salida, que esté buscando una manera de reducir la violencia y los bombardeos, lo cual sería una contribución significativa para eliminar el odio que se está generando y que sigue creciendo constantemente en Oriente Medio y en otros lugares”.

León instó a todos los líderes mundiales a volver al diálogo y buscar “soluciones a los problemas… maneras de reducir la violencia que estamos alimentando. Y que la paz, especialmente en Pascua, habite en nuestros corazones”.

Las declaraciones del pontífice se produjeron durante la Semana Santa, el periodo más sagrado del año para los cristianos.

“Debería ser el tiempo más santo y sagrado de todo el año. Es un tiempo de paz, un tiempo de mucha reflexión, pero como todos sabemos, de nuevo en el mundo, en muchos lugares, estamos viendo tanto sufrimiento, tantas muertes, incluso de niños inocentes”, manifestó el máximo jerarca católico. “Continuamente hacemos un llamado a la paz, pero lamentablemente muchas personas quieren promover el odio, la violencia y la guerra”.

En el Domingo de Ramos, el pontífice dijo que Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra o citan a Dios para justificar su violencia, mientras rezaba especialmente por los cristianos en Oriente Medio durante la misa en la Plaza de San Pedro.

Líderes de todos los bandos en la guerra con Irán han utilizado la religión para justificar sus acciones. Funcionarios de Estados Unidos, especialmente el secretario de Defensa Pete Hegseth, han invocado su fe cristiana para presentar la guerra como la de una nación cristiana que intenta derrotar a sus enemigos con poderío militar.

La Iglesia ortodoxa de Rusia también ha justificado la invasión rusa de Ucrania como una “guerra santa” contra un mundo occidental que considera que ha caído en el mal.

Durante la Semana Santa, León llevará a cabo la tradición del lavatorio de pies del Jueves Santo en la basílica de San Juan de Letrán, donde los papas la han realizado durante décadas. El viernes, se prevé que presida la procesión del Viernes Santo en el Coliseo de Roma, que conmemora la pasión y crucifixión de Cristo, y él mismo cargará la cruz. El sábado llega la Vigilia Pascual a última hora de la noche, durante la cual León bautizará a nuevos católicos, seguida unas horas después por el Domingo de Pascua, cuando los cristianos conmemoran la resurrección de Jesús.

El papa celebrará la misa del Domingo de Pascua en la Plaza de San Pedro y luego impartirá su bendición pascual desde la logia de la basílica.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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