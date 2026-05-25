El papa León XIV ofrece disculpa histórica por el papel de la Santa Sede en legitimar la esclavitud

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El papa León XIV sostiene un bastón pastoral mientras celebra una misa de Pentecostés en la basílica de San Pedro del Vaticano, el domingo 24 de mayo de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP

Papas anteriores se han disculpado por la participación de cristianos en el comercio transatlántico de esclavos. Pero ningún papa había reconocido públicamente, y mucho menos pedido perdón, por el papel que los propios papas del pasado desempeñaron al otorgar a soberanos europeos una autoridad explícita para someter y esclavizar a “infieles”.

El primer papa nacido en Estados Unidos en la historia, cuya historia familiar incluye tanto a personas esclavizadas como a propietarios de esclavos, presentó la disculpa en su primera encíclica, “Magnifica Humanitas” (Humanidad magnífica), que se publicó el lunes.

El amplio manifiesto trata sobre salvaguardar a la humanidad en una era de creciente dependencia de la inteligencia artificial. León mencionó el comercio transatlántico de esclavos en relación con lo que llamó las nuevas formas de esclavitud y colonialismo que está alimentando la revolución digital, como el trabajo no regulado necesario para obtener minerales raros requeridos para los chips de IA.

Al hacerlo, León respondió a décadas de llamados de católicos afroestadounidenses, activistas y académicos para que la Santa Sede expiara su propio papel en el comercio de seres humanos durante la era colonial.

“Es imposible no sentir un profundo dolor al contemplar el inmenso sufrimiento y la humillación soportados por tantos, en marcado contraste con su inconmensurable dignidad como personas infinitamente amadas por el Señor. Por ello, en nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón”, escribió León.

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Nicole Winfield informó desde Middletown, Connecticut. ___ La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP