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El papa León XIV nombra a un abogado eclesiástico australiano como jefe legal del Vaticano

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV cubrió una de las vacantes más importantes del Vaticano al nombrar el miércoles a un abogado eclesiástico australiano como principal experto jurídico de la Santa Sede.

El papa León XIV en la Plaza de San Pedro en el Vaticano el 25 de marzo del 2026. (AP foto/Alessandra Tarantino)
El papa León XIV en la Plaza de San Pedro en el Vaticano el 25 de marzo del 2026. (AP foto/Alessandra Tarantino) AP

El obispo Anthony Randazzo, obispo de Broken Bay, fue designado prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos. La oficina se encarga de redactar e interpretar el derecho canónico interno de la Iglesia católica y también brinda asesoramiento jurídico sobre otros asuntos, incluidos los relativos al Estado de la Ciudad del Vaticano.

Randazzo, de 59 años, sucede al arzobispo Filippo Iannone, a quien León nombró en septiembre para asumir su antiguo cargo en la oficina vaticana que examina las nominaciones de obispos.

Antes de ser nombrado obispo, Randazzo estudió derecho canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana, y trabajó durante cinco años en la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. Entre otras cosas, esa oficina tramita casos de abusos sexuales del clero en todo el mundo.

La Iglesia católica australiana arrastra un legado lamentable de abusos del clero y encubrimientos.

Como joven obispo que trabajaba en la oficina de la Congregación, Randazzo estaba en posición de lidiar con las consecuencias de la crisis, incluso durante el periodo en que la Comisión Real de Australia llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre décadas de casos de sacerdotes que violaron a niños y obispos que lo encubrieron. La comisión concluyó finalmente que el 7% de los sacerdotes católicos australianos fueron acusados de abuso entre 1950 y 2010, y 4.444 personas dijeron haber sido víctimas.

León también es canonista, y el nombramiento de un experto jurídico anglófono familiarizado con las graves deficiencias de la manera en que la Iglesia gestionó la crisis de abusos quizá sea revelador. Aunque León no ha dado indicios de que pretenda introducir cambios, canonistas, víctimas y expertos externos han señalado fallas del sistema canónico y de la forma en que se ha utilizado como parte del problema.

Más cerca de casa, el reciente juicio financiero del Vaticano en el que estuvo implicado un cardenal también ha puesto de manifiesto las limitaciones de los anticuados códigos penales y procesales del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En un comunicado en su página de Facebook el miércoles, Randazzo manifestó que estaba agradecido por la confianza de León. Señaló que permanecería en Australia durante los próximos tres meses antes de trasladarse a Roma.

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La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

FUENTE: AP

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