El papa León XIV hace una inusual visita de un día al glamoroso Mónaco

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que la visita le brindará al pontífice estadounidense su primera oportunidad real de hablar a toda Europa.

“En la Biblia, son precisamente los pequeños los que desempeñan un papel significativo”, indicó Bruni.

Mónaco es también uno de los pocos países europeos donde el catolicismo es la religión oficial del Estado. Y el príncipe Alberto rechazó recientemente una propuesta para legalizar el aborto, alegando el importante papel que desempeña el catolicismo en la sociedad monegasca.

La decisión fue en gran medida simbólica, ya que el aborto es un derecho constitucional en Francia, el país que rodea el principado costero de 2,2 kilómetros cuadrados (alrededor de una milla cuadrada).

Al negarse a permitirlo en Mónaco, Alberto se sumó a otros miembros de la realeza católica europea que a lo largo de los años han adoptado una postura similar para sostener la doctrina católica en un continente cada vez más laico. Cuando el papa Francisco visitó Bélgica en 2024, anunció que iba a iniciar el proceso de canonización del difunto rey Balduino, quien en 1990 abdicó por un día antes que tener que aprobar una ley que legalizaba la interrupción del embarazo.

Bruni apuntó que la “defensa de la vida” sería uno de los temas de la visita de un día de León el sábado. Pero subrayó que la visión del pontífice se situaría en el contexto más amplio de la defensa de todas las vidas, incluyendo las que se pierden en guerras y conflictos.

Un destino inesperado

La visita incluirá una reunión privada con Alberto y la princesa Charlene en su palacio, un encuentro con la comunidad católica monegasca en la catedral y una misa en un estadio.

Mónaco, un paraíso costero para ricos y famosos, es conocido tanto por sus incentivos fiscales y el Gran Premio de Fórmula 1, como por su glamorosa familia real. Hijo de la fallecida actriz estadounidense Grace Kelly, Alberto habló un inglés perfecto y sin acento cuando visitó a León, nacido en Chicago, en el Vaticano el 17 de enero y lo invitó al principado.

El viaje se organizó rápidamente a partir de ahí y suscitó sorpresa sobre los motivos del papa para decantarse por Mónaco, una monarquía hereditaria y constitucional, para su primer viaje al extranjero en Europa. A Francisco también le gustaba viajar a países pequeños, pero el lujo y la ostentación de Mónaco probablemente lo habría desanimado.

“Sí plantea preguntas”, reconoció el abad Christian Venard, portavoz de la diócesis de Mónaco, a The Associated Press. “¿Es realmente el lugar al que debe ir un papa, a un principado más conocido —algo caricaturizado— por ser un refugio para multimillonarios, aunque eso forme parte de la realidad de Mónaco? Creo que refleja cierta libertad interior del papa”.

De hecho, hay buenas razones para que León visite el principado, entre otras cosas porque ningún otro pontífice lo ha hecho en 488 años, desde Pablo III en 1538.

La población de Mónaco, de 38.000 habitantes, es mayoritariamente católica y también multinacional, y sólo una quinta parte son realmente ciudadanos del principado.

Visita breve pero simbólica

León pasará en Mónaco poco menos de nueve horas, y el principado está tan cerca del Vaticano que puede ir y volver en helicóptero. Pero la visita tiene un gran significado simbólico, ya que reunirá a los líderes de los dos estados más pequeños del mundo para hablar de algunos de los mayores problemas que sacuden el planeta.

Con la guerra de Rusia en Ucrania en pleno apogeo y la de Estados Unidos e Israel en Irán extendiéndose, es probable que el pontífico quiera reiterar su llamado a que prevalezcan la paz y el diálogo.

“Muy parecido al papel del principado en el fomento del diálogo y la mediación, sirviendo como un laboratorio para la paz, la amistad social y el uso responsable de la influencia y la riqueza”, señaló Bruni.

Eso es una referencia al apoyo financiero de Mónaco a iniciativas para ayudar a los cristianos en Oriente Medio, incluida su participación en la Fundación Aliph, que trabaja para reconstruir y restaurar iglesias y otros sitios de importancia cultural que resultan dañados o destruidos por los conflictos.

El gobierno también ha sido durante mucho tiempo un apoyo clave para proyectos eclesiásticos en Líbano organizados por l’Œuvre d’Orient, un grupo con sede en Francia que respalda a obispos, sacerdotes y órdenes religiosas que trabajan en 23 países.

Alberto es además un conocido activista ambiental y Mónaco organiza conferencias internacionales con regularidad, especialmente sobre la difícil situación del Mediterráneo. León ha continuado el legado de Francisco en materia de gestión ecológica, y se espera que el medio ambiente sea uno de los temas en la agenda de la visita.

“El hecho de que Mónaco acoja foros ambientales, conferencias científicas y cumbres temáticas tiene sentido y contrarresta eficazmente la imagen algo ‘glamorosa’ que el evento podría transmitir inicialmente”, dijo François Mabille, director del Observatorio Geopolítico de la Religión del Instituto Francés de Asuntos Internacionales y Estratégicos.

Según Mabille, es precisamente en cuestiones como el medio ambiente donde dos estados pequeños con valores similares pueden trabajar juntos en el escenario mundial, especialmente cuando la Santa Sede tiene una tradición de neutralidad diplomática y goza de estatus de observador en Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales.

“Lo interesante es darse cuenta de que efectivamente existe una política exterior en Mónaco que puede, de algún modo, permitir o ayudar al Vaticano a ir más lejos”, afirmó Mabille. “Y aquí, el poder blando del Vaticano puede encontrar (…) una especie de continuidad y, en cualquier caso, una convergencia con otro estado pequeño, uno que, esta vez, vota y participa”.

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Corbet informó desde París.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP