El papa León XIV dice que se someterá a cirugía para extirpar un nódulo en su pulmón

El pontífice indicó que se detectó en una etapa temprana y que estaba “circunscrita”. Agregó que la cirugía estaba programada para los próximos días.
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CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV anunció que se someterá a una cirugía el domingo para extirpar una lesión nodular en un pulmón que fue descubierta recientemente durante chequeos médicos.
El pontífice indicó que se detectó en una etapa temprana y que estaba “circunscrita”. Agregó que la cirugía estaba programada para los próximos días.
León, de 71 años, hizo el anuncio durante su bendición del mediodía del domingo. No se difundieron de inmediato más detalles.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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