El papa León declara que la pena capital es "inadmisible" mientras EEUU planea transmitir ejecución

El papa León XIV celebra una misa en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el jueves 8 de octubre de 2026, con motivo de la inauguración anual del curso académico de las universidades pontificias, acto que reúne a las 22 instituciones pontificias de Roma y a muchas otras de todo el mundo. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP

En una publicación en la red social X, el pontífice citó la enseñanza católica revisada sobre la pena capital impulsada por el papa Francisco, según la cual las ejecuciones atentan contra la dignidad inherente del ser humano.

“El bien común puede protegerse y los requisitos de la justicia pueden salvaguardarse sin recurrir a la pena capital; ya se han desarrollado sistemas penitenciarios eficaces que protegen a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no privan por completo a los culpables de la posibilidad de redimirse”, decía la publicación en la cuenta oficial de León, @Pontifex.

La publicación concluyó con la etiqueta #NoDeathPenalty (#No a la pena de muerte).

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el jueves que la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, condenado por un tiroteo en 2009 en la base militar de Fort Hood, será transmitida en vivo. Hasan, cuya ejecución está programada en Fort Hood para el 3 de diciembre, fue declarado culpable de matar a 13 personas y herir a otras 32.

El pontífice no se refirió específicamente a la ejecución prevista ni a la fallida inyección letal en Tennessee ocurrida antes, que ha reavivado el debate sobre la pena capital en Estados Unidos. El sábado es el Día Mundial contra la Pena de Muerte, y es habitual que las cuentas oficiales del papa en redes sociales publiquen mensajes para marcar este tipo de conmemoraciones.

Pero la publicación de León llegó apenas unas horas después de que su principal colaborador, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, afirmara explícitamente que la ejecución pública prevista en Estados Unidos era “realmente incomprensible”.

El papa Francisco declaró que la pena capital es “inadmisible”

En 2018, el papa Francisco modificó la enseñanza oficial católica para declarar “inadmisible” la pena de muerte en todas las circunstancias.

Antes, el Catecismo de la Iglesia Católica, el compendio oficial de la doctrina de la Iglesia, señalaba que ésta no excluía que se recurriera a la pena capital “si esta es la única manera posible de defender eficazmente vidas humanas contra el agresor injusto”.

Papas anteriores habían sostenido esa postura, aunque San Juan Pablo II comenzó a pedir el fin de la práctica y subrayó que las personas culpables eran tan merecedoras de dignidad como las inocentes.

Al igual que Francisco antes que él, León ha hecho de las visitas a prisiones una parte clave de sus viajes papales, en un intento por transmitir un mensaje de esperanza a los reclusos y subrayar su dignidad inherente, que Dios los ama y que siempre hay una posibilidad de redención.

“Si alguno de ustedes teme ser abandonado por todos, sepa que Dios nunca lo abandonará y que la Iglesia estará a su lado”, les dijo León a los reclusos en la tristemente célebre prisión de Bata, en Guinea Ecuatorial, durante su visita en abril. El papa tiene previsto visitar una prisión en Buenos Aires durante su próxima gira por América Latina.

Refiriéndose específicamente a Estados Unidos, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, dijo que la ejecución prevista, a ser transmitida en vivo, era “realmente incomprensible” y que “no es aceptable que se espectacularice la muerte”.

“La postura de la Iglesia se opone totalmente a la pena de muerte, ya que no es compatible con la dignidad humana y no constituye ningún elemento disuasorio”, manifestó Parolin en declaraciones difundidas por Vatican News. “Es realmente incomprensible que se quiera utilizar este sistema hoy en día, no sé con qué fines. Desde luego, no es aceptable que se espectacularice la muerte; por muy culpable que sea la persona, existen otros sistemas".

El presidente de la conferencia episcopal de Estados Unidos, el arzobispo Paul Coakley, expresó “conmoción” y “gran tristeza” por los planes del Pentágono.

“De ninguna manera pueden justificarse las acciones de Hasan, pero esta decisión es una promoción bárbara de una cultura de la muerte y debe reconsiderarse”, manifestó en un comunicado el viernes. “La ejecución pública, incluso de alguien que ha causado un daño grave, no hará sino socavar aún más el tejido moral de nuestra nación y será una mancha en la conciencia de su pueblo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP