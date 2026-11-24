La turbulencia había obligado a hacer una pausa en las preguntas, pero cuando Francisco volvió a su lugar al frente de la sección económica del avión papal, retomé donde otros lo habían dejado.

Tuve un tenso diálogo con él sobre el escándalo de abusos sexuales del clero en el país sudamericano. Al igual que otros periodistas, lo cuestioné porque había desacreditado a las víctimas del abusador más notorio de Chile y parecía completamente indiferente a su dolor.

Solo ahora, después de leer “El diario privado del papa Francisco”, me di cuenta de cuánto había sufrido el pontífice argentino cuando comprendió la profundidad del problema en Chile.

En su conmovedor diario, publicado el martes por el Vaticano, Francisco revela que, tras el viaje a Chile, vio “la entrada del infierno” en el escándalo chileno, “la seducción pagana con todas sus fuerzas.”

Devastado por la situación en Chile y el diálogo con los periodistas en el avión”, escribió Francisco en el diario, “tomé conciencia de lo grave que era el problema… Me costó admitir lo que pasó en Chile; no pensé que fuera tan grave.

En otra entrada, recordó que, después de regresar de Chile, vio al diablo y lo oyó hablar.

“No puedo olvidar el poderoso ronquido de su voz”, escribió.

Más tarde atribuyó a su viaje y a su encuentro con los periodistas el haberle abierto los ojos. Encargó una investigación completa del Vaticano sobre el escándalo, pidió perdón a las víctimas en persona y exigió que toda la jerarquía chilena ofreciera su renuncia en bloque.

En una entrevista realizada 2023 con The Associated Press, Francisco reconoció que la conferencia de prensa de cinco años antes había sido un punto de inflexión. En esa conversación, Francisco señaló nuestro diálogo como el momento en que comprendió la profundidad del escándalo de abusos.

“No lo podía creer. Usted fue la que me dijo en el avión: ‘No, así no se procede, padre’”, me dijo Francisco.

“Ahí se me explotó la bomba, cuando vi la corrupción de muchos obispos en esto”, afirmó, haciendo un gesto que indicaba que su cabeza había explotado.

Francisco fue cuestionado por reporteros sobre las víctimas

Francisco había manejado mal el caso de Chile porque defendió a un obispo implicado en el encubrimiento del abusador más notorio de Chile, Fernando Karadima. El pontífice había calificado las denuncias de las víctimas de “calumnia” y difamación. Y, pese a sus objeciones, nombró al obispo para encabezar una diócesis chilena.

Interrogado por reporteros en el avión, Francisco había insistido en que ninguna víctima se había presentado para acusar al obispo Juan Barros de proteger a Karadima. Pero yo y otros sabíamos que no era así, y se lo rebatimos.

“Son las víctimas las que están diciendo esto”, le dije.

“Yo no he escuchado a ninguna víctima de Barros”, respondió Francisco.

“¡Las hay! ¡Las hay!”, insistí. El papa interrumpió, pero lo corté, elevando la voz. “¡No! ¡Son las víctimas que lo dicen!”

“No vinieron”, replicó Francisco, “no han dado las pruebas para el juicio. Usted, con buena voluntad, me dice que hay víctimas, pero yo no las he visto porque no se presentaron”.

Posteriormente, informes de la AP mostraron que Francisco sí había recibido una carta de una de las víctimas de Karadima en la que acusaba a Barros de encubrir los crímenes del exsacerdote.

El diario de Francisco revela su crisis espiritual

El tormento de Francisco por el escándalo chileno, y otra crisis espiritual que atravesó entre 2021 y 2022, son solo algunas de las revelaciones del diario, que fue publicado a nivel mundial en varios idiomas.

Esa última crisis aparentemente estuvo relacionada con sus propias tentaciones de ejercer el poder de manera omnipotente, y el libro sugiere que la superó al confiarse por completo a la misericordia de Dios.

El diario, en realidad, está escrito por el cardenal Víctor Manuel Fernández, el teólogo argentino que dirige la oficina doctrinal del Vaticano, cuyos comentarios contextualizan las entradas de Francisco en su cuaderno.

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La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP