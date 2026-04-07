El nuevo mánager Tony Vitello busca enderezar a los Gigantes tras 3-8

Luis Arráez (izquierda) y el mánager Tony Vitello (medio) de los Gigantes de Nueva York durante un juego contra los Yankees de Nueva York, el miércoles 25 de marzo de 2026. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Ha habido mucho en qué pensar dado el frustrante arranque de 3-8 del nuevo mánager de los Gigantes en su salto de entrenador universitario a las Grandes Ligas.

Vitello tuvo un poco de tiempo extra tras el juego del domingo por la tarde, con un partido nocturno al día siguiente, para reflexionar sobre todo lo que salió mal en la tercera derrota consecutiva de San Francisco, cuando fue expulsado por primera vez en su carrera por discutir en la séptima entrada después de que Jerar Encarnación fuera declarado out por correr por dentro del carril designado en su camino a la primera base.

Sí, analiza constantemente las distintas decisiones que toma y está decidido a resolver esto. Los Gigantes volvieron a perder el lunes por la noche, al desperdiciar una ventaja temprana de cuatro carreras ante los Filis de Filadelfia, sucumbiendo 6-4.

“Con 3-7 y cómo fue lo de ayer, no pensé que ayer fuera el momento adecuado para andar deambulando por San Francisco, así que, sí, estuve en mi condominio toda la noche”, comentó Vitello antes del juego. “Ya sea que esté allí o sentado con la familia, les pido disculpas: ‘Busquen algo mejor para ver si están viendo esto’. Estamos cenando y yo estoy pensando más en esto que en eso. Así que, sí, ayer, sentado en casa, terminas un juego de día y tienes un juego de noche, tienes mucho tiempo para repasar esas cosas. Lo vuelves a reproducir todo”.

Antes del inicio de una serie de tres juegos con los Filis, Vitello y Matt Chapman se comunicaron para hablar de que el tercera base fue sorprendido robando después de su sencillo abriendo la novena entrada en la derrota 5-2 ante los Mets de Nueva York.

Vitello sabe que ese tipo de errores se magnificarían más adelante en la temporada, y señaló que los Gigantes están “intentando” ganar con tantas ganas que “probablemente es algo de lo que todos han sido un poco culpables: de no hacerlo como lo harían si estuvieran pensando con claridad, pero cuando estás tratando de ganar juegos con la mayor intensidad posible, a veces eso en realidad contradice tu objetivo final”.

Al llegar al juego del lunes, los Gigantes habían sido superados por 25 carreras en sus primeros 10 encuentros —la peor cifra en 10 juegos para la franquicia desde que fue de menos 49 en 1896. Y el récord de 3-7 del club estaba empatado como su segundo peor tras 10 juegos desde que se mudó a San Francisco en 1958 — los Gigantes comenzaron 2-8 en 1983.

Chapman, por su parte, espera que algunas cosas salgan a favor para que puedan conseguir el impulso tan necesario y escalar posiciones en la competitiva División Oeste de la Liga Nacional después de caer al fondo de la tabla, y agradece que las dificultades estén ocurriendo ahora, cuando todavía queda mucho tiempo. San Francisco se ha perdido los playoffs los últimos cuatro años.

“Sea lo que sea, creo que es más una acumulación de quizá algunas cosas frustrantes que están pasando porque estamos ahí mismo y no logramos terminar el trabajo”, manifestó Chapman. “... Es horrible cuando parece que es un béisbol descuidado y estamos cometiendo algunos errores torpes que el año pasado nos dispararon en el pie y fueron una de las razones por las que probablemente no pudimos cerrar con tanta fuerza. Pero no creo que vaya a ser algo que, ni de lejos, vaya a ser la historia de nuestra temporada”.

Tras su expulsión, Vitello ofreció una larga explicación de lo que lo había molestado. El ex entrenador de la Universidad de Tennessee comparte con frecuencia historias de sus experiencias en el ámbito universitario.

“Estoy seguro de que, técnicamente, lo acertó exactamente”, dijo Vitello después del juego del domingo. “Es solo una jugada con la que tengo mucha historia. Estaba un poco frustrado por otra cosa que ocurrió en el juego".

Varios de sus jugadores y entrenadores han dicho desde la pretemporada cuánto aprecian la pasión, la energía y el enfoque que aporta Vitello.

Desde el prime día, Vitello reconoció que estaría aprendiendo sobre la marcha desde el escalón superior de la cueva y que habría muchos altibajos.

“Miren, Tony es genial, me cae bien Tony, es buena onda”, expresó el jardinero central Harrison Bader, quien comenzó la serie bateando para .118 (4 de 34) con un jonrón y decidido a enderezar el rumbo. “A nivel de Grandes Ligas, es un poco diferente en términos de los aficionados y la velocidad, pero él ganó a un nivel muy alto en la SEC. Es el mismo juego, así que está familiarizado con ganar y con cómo se ve ayudar a los jugadores a ganar, cómo se siente eso y cómo mantenerlo. Así que está en el lugar correcto”.

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FUENTE: AP