El nuevo estadio cubierto de los Titans de Tennessee va en camino a completarse en febrero de 2027

Continúan las obras de construcción de un nuevo estadio techado para los Titans de Tennessee, equipo de la NFL, el martes 24 de marzo de 2026, en Nashville, Tennessee. (Foto AP/George Walker IV) AP

“Vamos a recibir las llaves de este edificio en febrero”, afirmó el presidente y director ejecutivo de los Titans, Burke Nihill.

Los Titans llevaron a reporteros a recorridos el martes para mostrar los avances logrados y actualizar lo que falta por hacer en el proyecto del nuevo Nissan Stadium, cuya construcción comenzó el 29 de febrero de 2024, con el objetivo de que el equipo de la NFL se mude para la temporada 2027.

El vestuario ya tiene instaladas paredes metálicas, con espacio para 68 casilleros fijos, además de duchas, un área para preparadores físicos y almacenamiento de equipo. Los constructores diseñaron la sala con una viga adicional para evitar una columna en medio del vestuario y mantener el espacio abierto.

El resultado es aproximadamente un 50% más de espacio que el que los Titans tienen actualmente en el estadio que abrió en 1999, por un costo mucho menor que la factura de 2.100 millones de dólares —incluidos 1.200 millones de dólares combinados en bonos estatales y locales— para este estadio.

“También tenemos una sala de reuniones dedicada para la ofensiva, una sala de reuniones para la defensiva. Algo que no teníamos en el vestuario actual, y sé que somos de primera clase en la liga en lo que respecta a instalaciones de vestuarios para entrenadoras también, así que hemos puesto el listón muy alto en eso”, señaló Kellen DeCoursey, gerente del proyecto de los Titans.

Los jugadores podrán estacionar bajo tierra, caminar un tramo corto hasta el vestuario y luego hasta el propio campo. Los Titans también cuentan con un área para las familias y los niños de los jugadores más grande que la disponible en el estadio actual, además de servicios de niñera durante los partidos.

Lo que los aficionados notarán son las 44 escaleras mecánicas y 27 ascensores, en comparación con solo seis ascensores en el estadio actual. Todo está diseñado para llevarlos a sus asientos más rápido.

“Queríamos que se viera increíble. Queríamos que Nashville se sintiera orgullosa de él. Pero realmente, en cierto modo, (integramos) la experiencia del aficionado y la experiencia del jugador en cada paso del camino”, comentó Nihill sobre el estadio.

Se han tendido cables de unos 3 pulgadas de diámetro, que pesan alrededor de 40 libras por pie, en una cuadrícula a lo largo del piso del estadio, y se están pasando por puertos en el anillo de compresión en la parte superior. El plan es comenzar a elevar los cables para colocarlos en su sitio a partir de mayo, con todos los paneles traslúcidos del techo instalados a más tardar en octubre.

“Ese es uno de los grandes desafíos de tratar de mantener el agua, a la Madre Naturaleza, afuera. Por eso ven el recubrimiento tipo envoltura de barco que reviste el tazón. Eso mantiene el agua fuera, y nos permite hacer los acabados en el interior”, señaló DeCoursey.

Las láminas protegen a los trabajadores, que están ocupados instalando montantes metálicos, aislamiento, paneles de yeso y cableado en el interior en todos los niveles.

Una vez terminado, los paneles del techo del nuevo Nissan Stadium tendrán dos capas, como el Allegiant Stadium, casa de los Las Vegas Raiders. El SoFi Stadium, sede de los Rams de Los Ángeles y Chargers, tiene paneles de techo de una sola capa.

“Somos el segundo edificio que está completamente cerrado”, indicó DeCoursey.

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FUENTE: AP