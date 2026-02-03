americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El norte de Japón sufre nevadas letales entre alertas de más nieve

TOKIO (AP) — La fuerte nevada que ha azotado el norte de Japón en las últimas dos semanas ha dejado 35 muertes en todo el país hasta ahora, incluidas personas que sufrieron ataques cardíacos repentinos o resbalones mientras paleaban nieve, dijeron funcionarios del gobierno el miércoles.

Gente despeja nieve cerca de un edificio en Aomori, en el norte de Japón, el lunes 2 de febrero de 2026. (Kyodo News via AP)
Gente despeja nieve cerca de un edificio en Aomori, en el norte de Japón, el lunes 2 de febrero de 2026. (Kyodo News via AP) AP

Hasta el miércoles, 15 prefecturas han sido afectadas, y se estima que la cantidad de nieve acumulada en las áreas más afectadas ha alcanzado los dos metros (6,5 pies).

La cifra más alta de muertes relacionadas con la nieve, 12 personas, se reportó en la prefectura de Niigata, una región productora de arroz en el norte de Japón. Uno de los fallecidos, un hombre de unos 50 años, fue encontrado en el tejado de su casa en la ciudad de Uonuma el 21 de enero.

En la ciudad de Nagaoka, un hombre septuagenario fue encontrado derrumbado frente a su casa y llevado de urgencia al hospital, donde fue declarado muerto. Se cree que cayó del tejado mientras quitaba nieve, según el gobierno de Niigata.

El portavoz principal del gobierno de Japón advirtió que, aunque las temperaturas están subiendo, podría haber más peligro por delante porque la nieve comenzaría a derretirse, resultando en deslizamientos de tierra y superficies resbaladizas.

“Por favor, presten mucha atención a su seguridad, usando un casco o una cuerda de seguridad, especialmente cuando trabajen en la limpieza de nieve”, indicó a la prensa el secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara.

Se establecieron varios grupos de trabajo para responder a la fuerte nevada en Niigata y regiones cercanas, que comenzó el 20 de enero. Se han reportado siete muertes relacionadas con la nieve en la prefectura de Akita y cinco en la prefectura de Yamagata.

Las lesiones a nivel nacional sumaron 393, incluidas 126 lesiones graves, 42 de ellas en Niigata. Catorce hogares resultaron dañados, tres en Niigata y ocho en la prefectura de Aomori.

La razón detrás de la fuerte nevada no está clara. Pero las muertes y accidentes relacionados con ventiscas no son infrecuentes en Japón, con 68 muertes reportadas durante los seis meses de invierno del año anterior, según la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres.

Se pronostica más nieve intensa para el próximo fin de semana.

___

Yuri Kageyama contribuyó a este despacho. Puede seguirla en Threads: https://www.threads.com/@yurikageyama

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacados del día

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Trump CUBa

Trump afirma que EEUU negocia con Cuba sobre un acuerdo energético

Estremecedores detalles del asesinato de Kañín en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

Estremecedores detalles del asesinato de "Kañín" en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter