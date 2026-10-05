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El Nobel de Medicina premia a 3 científicos por investigar la actividad cerebral

ESTOCOLMO (AP) — El Premio Nobel de Medicina fue otorgado el lunes a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus investigaciones sobre canales iónicos activados por la luz y la optogenética.

ARCHIVO - Un primer plano de una medalla del premio Nobel se ve en los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en Bethesda, Maryland, el 8 de diciembre de 2020. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)
ARCHIVO - Un primer plano de una medalla del premio Nobel se ve en los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en Bethesda, Maryland, el 8 de diciembre de 2020. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo) AP
ARCHIVO - El científico estadounidense Karl Deisseroth, profesor de los Departamentos de Bioingeniería y Psiquiatría en la Universidad de Stanford, sostiene su trofeo por la categoría Ciencias de la Vida en la entrega de los Premios Japón, el jueves 13 de abril de 2023 en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko, Archivo)
ARCHIVO - El científico estadounidense Karl Deisseroth, profesor de los Departamentos de Bioingeniería y Psiquiatría en la Universidad de Stanford, sostiene su trofeo por la categoría Ciencias de la Vida en la entrega de los Premios Japón, el jueves 13 de abril de 2023 en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko, Archivo) AP

El premio anunciado en el Instituto Karolinska, en Estocolmo, daba inicio a la semana de los Nobel.

El comité elogió su trabajo “por descubrimientos que condujeron a la optogenética, que hace posible activar o desactivar la actividad de células nerviosas individuales en un cerebro vivo”.

“Este método ahora se utiliza en laboratorios de todo el mundo para revelar los misterios del cerebro”, indicó el comité en la red social X.

El año pasado, tres científicos ganaron el Nobel de Medicina por descubrimientos sobre cómo el sistema inmune ataca a los gérmenes y no nuestros cuerpos.

Los expertos calificaron los hallazgos como cruciales para comprender enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide y el lupus.

El galardón de Medicina se verá seguido por los de Física el martes, Química el miércoles y Literatura el jueves.

Después de que se anuncie el premio de la Paz el viernes, el Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel se revelará el 12 de octubre.

El dinero del premio este año asciende a 12 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares), ya sea para una persona, un pequeño grupo de laureados o una institución.

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Dazio informó desde Berlín.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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