El Mundial va por la mitad: 54 de 104 partidos jugados y el drama apenas comienza

El delantero argentino Lionel Messi durante un entrenamiento en el Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en Kansas City, Kansas. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

El miércoles marcó el punto medio del torneo de 104 partidos —técnicamente, apenas pasado el punto medio, con 54 encuentros ya disputados y 50 restantes antes de que se corone a un campeón en East Rutherford, Nueva Jersey, el 19 de julio.

Estados Unidos accedió a los dieciseisavos de final lo cual no debería sorprender. México y Canadá, las otras naciones anfitrionas del Mundial más grande de la historia, también avanzaron a la fase de eliminación directa. Y los cracks brillan: Lionel Messi suma cinco goles con Argentina en el intento por revalidar el títullo. El francés Kylian Mbappé lleva cuatro, al igual que el noruego Erling Haaland y el brasileño Vinicius Júnior.

Los estadios están mayormente llenos, y la FIFA presume cifras récord de concurrencia. También se han producido historias conmovedoras como la de Vozinha, el arquero de Cabo Verde y cómo su madre pudo venir a esta Copa del Mundo.

“Lo mejor está por venir”, dijo el presidente de la FIFA Gianni Infantino a SNTV a principios de esta semana.

En otras palabras, la segunda mitad de este torneo es cuando las cosas podrían ponerse realmente buenas.

Cumplida la jornada del miércoles, 13 selecciones han asegurado su lugar en la ronda de los 32 mejores.

México, Suiza, Brasil, Estados Unidos, Alemania y Argentina ganaron sus grupos.

Francia, Noruega, Canadá, Marruecos, Colombia, Bosnia y Herzegovina y Sudáfrica también tienen garantizado su pase a la fase de eliminación directa.

“Sé lo que se siente, pero es muy difícil explicar lo que se siente. Estoy muy feliz por los muchachos”, señaló Hugo Broos, el técnico de Sudáfrica, luego que su equipo aseguró su primera aparición en la fase de eliminación directa: “Sé lo que se siente, pero es muy difícil explicar lo que se siente. Estoy muy feliz por los muchachos”.

Los eliminados

Varias selecciones ya empacan maletas de vuelta a casa.

La República Checa, Haití, Turquía, Túnez, Jordania, Qatar y Panamá tienen asegurado que no avanzarán.

Aún con esperanza

Con 13 selecciones ya en la fase de eliminación directa y siete eliminadas, quedan 28 equipos que pujan por 19 plazas.

Algunos partidos clave que faltan:

— Australia-Paraguay es un partido en el que ganador se asegura el pase.

— El ganador de Japón-Suecia tendría asegurado un lugar en la segunda ronda al igual que el ganador de Austria-Argelia.

— El modesto Cabo Verde estaría en la fase de eliminación directa con una victoria sobre Arabia Saudí.

— Colombia-Portugal definirá el primero del Grupo K.

Qué pasa ahora (o a partir del domingo)

Una vez que termine la fase de grupos, el drama realmente comienza.

Se llama fase de eliminación directa por una razón: el que pierde se despide. (La única vez que eso no aplicará es en las semifinales, ya que los perdedores de esos partidos irán a Miami Gardens, Florida, para definir el tercer lugar).

Un equipo tendrá que ganar cinco partidos de eliminación para conquistar el título de la Copa del Mundo.

Alza de goles

Todos deberían haber previsto que el récord de goles totales en una Copa del Mundo sería pulverizado en este torneo. Al fin y al cabo, hay 104 partidos en esta edición, en comparación con apenas 64 en el formato que se utilizó en los siete mundiales anteriores.

Y el récord de más goles caerá, casi con seguridad, el jueves o el viernes. Se anotaron 172 en Qatar hace cuatro años; este año se han marcado 161 goles en 54 partidos hasta ahora.

Pero lo destacable en este torneo es que el promedio de goles por partido está en su nivel más alto en más de 50 años: 2,98 goles por encuentro.

En España 1982 se anotó un promedio de 2,81 goles por partido, en México 1970 un promedio de 2,97, y en Suecia 1958 un promedio de 3,60.

Dicho esto, los partidos de este año han sido batallas defensivas en comparación con lo ocurrido en 1954 en Suiza, cuando los encuentros presentaron un asombroso promedio de 5,38 goles. Ese torneo incluyó un partido que terminó 7-5, todavía el juego con más goles en la historia de la Copa del Mundo masculina.

El ritmo

Cuando se cumpla del Día 17 del Mundial sábado, se habrán disputado 72 partidos y quedarán 32. Ese es el día en que termina la fase de grupos y comienza la fase de eliminación directa —donde cada partido hasta las semifinales es de “ganar o irse a casa”.

Y luego las cosas se desaceleran. Un poco, al menos.

Solo hay un partido de la ronda de 32 programado para el domingo: Sudáfrica vs. Canadá en Los Ángeles. Después de eso, el ritmo vuelve a aumentar y hay partidos previstos todos los días hasta el 8 de julio. Eso significa que el torneo tendrá 27 días consecutivos de juego antes de que todos tengan un día libre.

¿Una revancha?

Argentina y Francia nos dieron una final épica de la Copa del Mundo en 2022. No está fuera de lo posible que tengamos una revancha este año; por cómo se ve el cuadro en este momento (y esto podría cambiar fácilmente), deberían estar en lados opuestos, lo que haría posible un choque en la final.

La Albiceleste tiene cinco goles en sus primeros dos partidos, y Messi —que cumplió 39 años el miércoles— es el autor de los cinco. Messi suma ahora 18 goles en Copas del Mundo, un récord absoluto.

Cuando Argentina juegue en la siguiente ronda, Messi básicamente tendrá un partido como local en Miami. No será en el estadio que él y el Inter Miami consideran su casa, pero será en Miami Gardens y en lo que ha sido su fuedo durante los últimos tres años desde que llegó a la MLS.

Mbappé ha facturado cuatro goles con Francia en lo que val del torneo y acumula 16 en los mundiales, empatado como el segundo máximo de todos los tiempos con el alemán Miroslav Klose, quien tenía el récord antes de que comenzara el torneo de este año.

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FUENTE: AP