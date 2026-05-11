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El Mundial empieza en un mes: ¿cuándo anuncian las selecciones sus listas definitivas?

Falta un mes para el Mundial y ya casi es hora de que los entrenadores de una cifra récord de 48 naciones participantes finalicen sus planteles mientras sopesan las preocupaciones por lesiones y el estado de forma de los jugadores.

ARCHIVO - En esta foto del 19 de enero de 2023, Cristiano Ronaldo del club saudí Al Nassr celebra tras anotar un gol en el Estadio Universitario Rey Saud. (AP Foto/Hussein Malla)
ARCHIVO - En esta foto del 19 de enero de 2023, Cristiano Ronaldo del club saudí Al Nassr celebra tras anotar un gol en el Estadio Universitario Rey Saud. (AP Foto/Hussein Malla) AP

Estas son las fechas en las que está previsto que las principales selecciones anuncien sus listas de 26 jugadores para el torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

La FIFA prevé anunciar las listas oficiales de convocados el 2 de junio.

Francia: 14 de mayo

Bélgica: 15 de mayo

Brasil: 18 de mayo

Portugal: 19 de mayo

Marruecos: 21 de mayo

Alemania: 21 de mayo

Inglaterra: 22 de mayo

España: 25 de mayo

Holanda: 25 de mayo

Estados Unidos: 26 de mayo

Argentina: 30 de mayo

México: 1 de junio

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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