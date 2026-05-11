El Mundial empieza en un mes: ¿cuándo anuncian las selecciones sus listas definitivas?

ARCHIVO - En esta foto del 19 de enero de 2023, Cristiano Ronaldo del club saudí Al Nassr celebra tras anotar un gol en el Estadio Universitario Rey Saud. (AP Foto/Hussein Malla) AP

Estas son las fechas en las que está previsto que las principales selecciones anuncien sus listas de 26 jugadores para el torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.