El ministro paquistaní del Interior viaja a Teherán mientras EEUU derriba drones iraníes en Ormuz

Gente camina bajo una pancarta con retratos del fallecido fundador de la Revolución Islámica, el ayatolá Jomeini, y el fallecido líder supremo Alí Jamenei, que murió en ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero en Teherán, Irán, el sábado 6 de junio de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

La acción más reciente se produjo mientras el gobierno de Estados Unidos presiona a Irán para que alcance un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio, que ha tensionado la economía mundial y ha amenazado con una crisis de hambre en algunos de los países más vulnerables del mundo.

Los combates más intensos terminaron con un alto el fuego preliminar el 8 de abril, pero las partes no han podido ponerse de acuerdo sobre un fin duradero de la guerra.

Mientras tanto, los enfrentamientos entre Israel y el grupo político y militar libanés Hezbollah continuaban pese al anuncio de la semana pasada de que se había extendido un alto el fuego negociado por Estados Unidos.

El ministro paquistaní del Interior, Mohsin Naqvi, viajó a Teherán para entregar un mensaje al líder supremo iraní, el ayatolá Moytabá Jamenei, de parte del jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, según la agencia estatal de noticias iraní IRNA.

No se ha visto a Jamenei en público desde que fue nombrado gobernante de la República Islámica después de que su padre muriera el primer día de la guerra, el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña de bombardeos contra Irán.

Naqvi se reunió con el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, a última hora del sábado, y se entrevistó el domingo por la mañana con el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, según medios oficiales iraníes.

No había detalles sobre el contenido del mensaje. Las autoridades paquistaníes han dicho que Islamabad, con apoyo de países de la región como Qatar, Turquía y Egipto, ha estado trabajando para ayudar a acercar posiciones entre Washington y Teherán y alentar esfuerzos destinados a reducir las tensiones y garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz.

El fuego continúa entre Israel y Hezbollah

Mientras tanto, el nuevo alto el fuego en Líbano, que se anunció durante conversaciones en Washington la semana pasada entre Israel y Líbano mediadas por Estados Unidos, no parecía estar respetándose.

Hezbollah, respaldado por Irán, ha rechazado el acuerdo negociado por Estados Unidos y, en su lugar, respaldó la exigencia de Irán de que el fin de la guerra en Líbano forme parte de las negociaciones con Estados Unidos.

Israel atacó lo que dijo que eran más de 150 blancos militares de Hezbollah durante el fin de semana, incluidos lanzacohetes y centros de mando, en todo el sur de Líbano.

A primera hora del domingo, Israel identificó al menos cinco proyectiles lanzados desde Líbano hacia el norte de Israel, que fueron interceptados o cayeron en zonas abiertas. Hezbollah no se atribuyó de inmediato el lanzamiento de proyectiles contra Israel. Sin embargo, el grupo miliciano reconoció que atacó a tropas israelíes en el sur de Líbano.

Dos soldados israelíes murieron el sábado en combates en el sur de Líbano, informó el ejército israelí.

Los combates en Líbano, donde las fuerzas israelíes han tomado grandes extensiones del sur en su más reciente invasión terrestre, amenazan los esfuerzos por poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz, un punto clave de tránsito de petróleo y gas. Su cierre ha sacudido la economía mundial.

Irán ha exigido que cualquier tregua duradera se extienda a Líbano. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que enfrenta elecciones más adelante este año, quiere seguir adelante con la ofensiva de Israel hasta que considere que Hezbollah ya no representa una amenaza.

El comandante del ejército libanés, el general Rodolphe Haikal, viajó a Pakistán el sábado por invitación del jefe del ejército paquistaní. El ejército libanés no dio más detalles y no dijo si está relacionado con la mediación de Pakistán entre Irán y Estados Unidos.

Irán dice que apuntó a una base aérea de EEUU y a la Marina

El ejército de Estados Unidos dijo el sábado que derribó varios misiles y drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz y hacia aliados árabes del golfo Pérsico, y que atacó algunos sitios de radar de vigilancia costera de la República Islámica en respuesta.

“Los drones de ataque representaban una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional”, señaló el Comando Central de Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que había apuntado a la base aérea Ali Al Salem, que alberga fuerzas de Estados Unidos en Kuwait, y a la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos en Baréin, según la agencia estatal IRNA.

El ejército de Estados Unidos indicó que no había reportes de daños a personal estadounidense.

A principios de mes, drones iraníes dañaron gravemente una terminal de pasajeros en el principal aeropuerto de Kuwait, donde mataron a una persona e hirieron a decenas.

El ejército estadounidense ha mantenido su bloqueo sobre los puertos iraníes en respuesta al control de Teherán sobre el estrecho, un corredor crucial para los envíos mundiales de petróleo y gas natural.

Los precios de la energía se han disparado, lo que plantea problemas políticos para el Partido Republicano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

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Chehayeb informó desde Beirut y Lidman desde Tel Aviv, Israel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP