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El mediocampista de los Estados Unidos Cardoso se perderá el Mundial por cirugía de tobillo

MADRID (AP) — El mediocampista de Estados Unidos Johnny Cardoso seguramente se perderá la Copa del Mundo debido a una lesión en el tobillo derecho que requiere cirugía.

Johnny Cardoso del Atlético de Madrid dispara el balón frente al portero de la Real Sociedad Unai Marrero en la final de la Copa del Rey el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)
Johnny Cardoso del Atlético de Madrid dispara el balón frente al portero de la Real Sociedad Unai Marrero en la final de la Copa del Rey el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton) AP

El Atlético de Madrid anunció el lunes que se someterá a la cirugía que usualmente requerir meses de recuperación y la Copa del Mundo comienza en un mes.

El Atlético no dio un calendario para su regreso y tampoco indicó de inmediato cuándo o dónde se llevará a cabo la operación.

Cardoso, de 24 años, se torció el tobillo durante un entrenamiento la semana pasada.

Suma 23 apariciones con Estados Unidos desde su debut en 2020.

Estados Unidos inicia su campaña en la Copa del Mundo el 13 de junio contra Paraguay en Inglewood, California. El equipo de Mauricio Pochettino también enfrenta a Australia y Turquía en el Grupo D.

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