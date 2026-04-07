El Masters tiene jugadores de 23 países. El ranking mundial impulsa su crecimiento global

Sergio García durante una práctica previo al Masters, el martes 7 de abril de 2026, en Augusta, Georgia. (AP Foto/David J. Phillip) AP

Han pasado 40 años —el 6 de abril de 1986, para ser exactos— cuando se introdujo el “Sony Ranking”.

Lo que comenzó como una lista en 1968 para el anuario “World of Professional Golf” del fundador de IMG, Mark McCormack, llamó la atención del R&A mientras revisaba los criterios para el Abierto Británico. Se presentó oficialmente en el Masters de 1986.

Langer era el número 1 del mundo, seguido por el español Severiano Ballesteros y el escocés Sandy Lyle. El estadounidense mejor ubicado era Tom Watson, en el número 4. Jack Nicklaus, considerado ya pasado su mejor momento a los 46 años, aparecía en el número 33. Al final de esa semana, Nicklaus ganó de manera célebre su sexto Masters y su 18º major profesional.

“Era hora de tener algo así porque los golfistas internacionales quedaban excluidos de torneos como el Masters, el Abierto de Estados Unidos y el Campeonato de la PGA”, Langer comentó bajo el gran roble junto a la casa club de Augusta National.

“Solo entrábamos dos o tres”, añadió. “En Europa, tenía que ganar la lista de ganancias para entrar al Masters. Y teníamos más de un buen golfista”.

No era perfecto entonces, y probablemente tampoco lo sea ahora. Es casi imposible medir al subcampeón de la Token Homemate Cup de esta semana en el Japan Golf Tour frente a quien termine 15º en Augusta.

Pero fue un comienzo, y su influencia es mayor ahora de lo que cualquiera habría imaginado.

Cada major utiliza el Official World Golf Ranking como parte integral de sus criterios. El Masters y el Abierto Británico toman a los 50 mejores; el Abierto de Estados Unidos toma a los 60 mejores. El Campeonato de la PGA usa invitaciones con el objetivo de contar con todos los jugadores del Top 100.

El Sony Ranking —sí, tenía un patrocinador corporativo— se convirtió en el Official World Golf Ranking cuando los principales circuitos y los cuatro majors formaron una junta en 1997. Ahora el OWGR cuenta con 25 circuitos en todo el mundo; la incorporación más reciente es LIV Golf, financiado por Arabia Saudí.

Si LIV Golf debería recibir más puntos, otorgados a más que solo los 10 mejores jugadores, es un debate tan interminable como decidir si el PGA Tour recibe demasiado peso.

Pero no hay duda de que el OWGR ha sido crucial para abrir las fronteras más allá del golf estadounidense.

El Abierto de Estados Unidos tuvo solo tres campeones nacidos fuera del país entre 1926 y 1993: el sudafricano Gary Player, el inglés Tony Jacklin y el australiano David Graham. A partir del sudafricano Ernie Els en 1994, 13 de los últimos 32 campeones han sido jugadores internacionales.

Padraig Harrington, un irlandés, se convirtió en 2008 en el primer europeo en 78 años en ganar el Campeonato de la PGA, cuando triunfó en Oakland Hills en 2008.

No se trataba de mejorar. Se trataba de tener una oportunidad. Eso debió quedar claro durante la década de 1980, cuando Europa comenzó su dominio en la Ryder Cup.

Más allá de su propio reinado de tres semanas en la cima del ranking mundial, Langer señaló que esto creó más caminos. Ballesteros, Langer y Lyle se combinaron para ganar seis majors en los siete años previos a que el ranking comenzara a funcionar en una capacidad algo oficial.

“Eso ayudó a abrirlo, especialmente en los majors, para algunos golfistas internacionales de los que los estadounidenses nunca habían oído hablar o no sabían mucho”, explicó. “Ahora es diferente con los medios. Pero fue un paso importante en la dirección correcta. ¿Fue perfecto? Tal vez no. Pero era una buena manera de tener el mejor grupo de jugadores”.

Eso era principalmente para los majors. Más obstáculos venían de la Gira de la PGA, que siempre tuvo la mejor colección de jugadores. El requisito bajo el entonces comisionado Deane Beman era un mínimo de 15 torneos para obtener la membresía.

Europa exigía 11 torneos. Los mejores jugadores con una mirada global a menudo disputaban algún torneo ocasional en Japón y Australia, y los viajes y el tiempo pasaban factura.

“No íbamos en barcos, pero tampoco íbamos en jets privados”, dijo Langer con una sonrisa.

Langer recordó que 11 de los mejores europeos le pidieron a Beman que redujera el requisito del PGA Tour a 12 torneos y que “no cedió”.

Tanto ha cambiado.

El hombre detrás de las matemáticas durante años fue Tony Greer, radicado en Londres, y su plan original era priorizar los torneos en cuatro secciones. Los cuatro majors recibían el mayor peso, seguidos por la mayoría de los torneos del PGA Tour y los principales eventos del European Tour, y de ahí hacia abajo hasta los torneos menores en todo el mundo.

Ha habido cambios a lo largo de los años, en particular el paso de un período móvil de tres años a un sistema de dos años en 1995, y recientemente la ampliación de la fortaleza del grupo de jugadores para incluir a todos los participantes, no solo a los 200 mejores.

El 40º año del ranking mundial tiene a Scottie Scheffler en la cima: ha sido número 1 un total de 185 semanas, solo por detrás de Tiger Woods (683 semanas) y Greg Norman (331). Hay cinco estadounidenses y cinco europeos en el Top 10. Todos están en el PGA Tour.

Quizás la mejor medida sea el Masters, que tiene un grupo de 91 jugadores de 23 países. La semana en que comenzó el ranking mundial, el grupo de 88 jugadores provenía de 11 países.

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FUENTE: AP