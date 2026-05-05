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El lesionado Kylian Mbappé defiende su compromiso con Real Madrid tras viaje antes del clásico

Kylian Mbappé respondió a una nueva ola de críticas en España e insistió el martes en que sigue plenamente comprometido con recuperarse de su lesión más reciente.

Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Real Betis en la Liga de España, el viernes 24 de abril de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón)
Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Real Betis en la Liga de España, el viernes 24 de abril de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón) AP

El delantero del Real Madrid y la selección Francia está de baja por una molestia en el isquiotibial izquierdo, poniendo en duda su disponibilidad para el clásico del domingo en Barcelona, un partido en el que el eterno rival podría proclamarse campeón de La Liga con tan solo conseguir un empate.

Durante su tiempo de baja, según reportes de prensa, Mbappé viajó a Italia con la actriz Ester Expósito el fin de semana pasado. Ello provocó críticas en medios españoles que sostienen que quizá no se está tomando en serio su rehabilitación. Los aficionados del Madrid también cuestionaron en las redes sociales por qué el mejor goleador de la liga estaba de vacaciones antes del clásico.

Mbappé negó haber actuado mal mediante un comunicado de sus representantes enviado a The Associated Press.

“Parte de las críticas se basan en una sobreinterpretación de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente supervisado por el club, sin reflejar la realidad del compromiso de Kylian y el trabajo que realiza cada día por el equipo”, rezó el comunicado.

Seguidores descontentos del Real Madrid creen que Mbappé se está reservando para el Mundial, que comienza en cinco semanas.

También recibió críticas a principios de esta temporada cuando no pudo jugar por una dolencia en la rodilla.

Al Madrid le queda poco por disputar en el tramo final de la temporada. Fue eliminado de la Liga de Campeones y de la Copa del Rey, y prácticamente está fuera de la pelea en La Liga, rezagado a 11 puntos por detrás del Barcelona con cuatro jornadas por disputarse.

El Madrid aún no ha dicho si Mbappé estará en condiciones y disponible para el clásico. Medios españoles informan que Mbappé acudió al centro de entrenamiento del Madrid en un día libre para continuar con su recuperación.

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El periodista deportivo de AP Tales Azzoni en Madrid contribuyó.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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