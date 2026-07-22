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El icónico Cinerama Dome de Hollywood reabrirá tras su cierre durante la pandemia de COVID-19

LOS ÁNGELES (AP) — El Cinerama Dome, un emblemático cine de Hollywood que cerró durante la pandemia de COVID-19, será restaurado y reabrirá sus puertas.

ARCHIVO – Un conductor pasa frente al Cinerama Dome en Los Ángeles el 25 de abril de 2021. (AP Foto/Richard Vogel, Archivo)
ARCHIVO – Un conductor pasa frente al Cinerama Dome en Los Ángeles el 25 de abril de 2021. (AP Foto/Richard Vogel, Archivo) AP

Alamo Drafthouse Cinema operará el enorme cine abovedado de 26,2 metros (86 pies) de ancho y un complejo adyacente de 14 salas. Sony Pictures Entertainment, propietaria de Alamo, anunció el plan de restaurar el Dome y reabrirlo a principios de 2028.

El plan de Alamo preservará el distintivo exterior geodésico del Cinerama Dome y el gran logotipo que han sido un símbolo de Hollywood desde la inauguración de la sala, en 1963. El cine no contará con servicio de comida dentro de la sala, como es habitual en otros cines Drafthouse.

“No hay ningún destino cinematográfico en el mundo que despierte el afecto, la historia y la relevancia cultural del Cinerama Dome. Representa el tipo de experiencia única que valoramos y defendemos”, afirmó Ravi Ahuja, presidente y director ejecutivo de Sony Pictures Entertainment. El director ejecutivo de Alamo Drafthouse, Michael Kustermann, señaló que el Dome será su nuevo cine insignia en la Costa Oeste.

La enorme pantalla de la sala admite proyección en 70 mm, un formato que vive un momento de auge gracias a “The Odyssey”, de Christopher Nolan.

Pacific Theatres, fundada por William R. Forman, encargó la construcción en 1963 como una forma vanguardista para ver películas, utilizando tres proyectores para su pantalla curva hecha a medida. Cuando el Dome cerró en abril de 2021, era uno de los tres únicos cines en el mundo con esa capacidad. Su operador, Pacific Theaters, anunció que el cierre se debió a la pandemia de COVID-19.

Alamo Drafthouse también reabrirá junto al Dome un complejo de 14 salas que antes era operado por ArcLight Cinemas, que también cerró en 2021. Esas salas sí contarán con servicio de comida dentro de la sala.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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