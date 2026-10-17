americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El huracán Trudy avanza hacia México mientras el tifón Champi amenaza Guam

MIAMI (AP) — El huracán Trudy avanzaba hacia la costa suroeste y centro-oeste de México en el Pacífico y podría seguir ganando intensidad el sábado, dijeron los meteorólogos.

El vórtice del meteoro se acercará a la costa el sábado y pasará cerca hasta el domingo. Hay una alerta de huracán activa desde Manzanillo, en el estado de Colima, hasta Cabo Corrientes, en Jalisco.

El viernes por la noche, Trudy era un huracán de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros/hora (90 mph).

Se encontraba a unos 385 kms (240 millas) al oeste-suroeste de Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero, y a unos 345 kms (215 millas) al sur-sureste de Manzanillo, mientras se movía rumbo noroeste a 13 km/h (8 mph), de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

La Marina de México instó a la comunidad marítima y a los residentes en la costa a extremar las precauciones debido al fuerte oleaje, las intensas lluvias y el riesgo de aumento del caudal de los ríos, ríos, inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.

El estado de Colima apuntó que, por el momento los riesgos son bajos, pero que Trudy podría arrojar precipitaciones significativas que podrían causar daños debido a la saturación del terreno tras el paso de las sucesivas tormentas que han azotado la costa mexicana del Pacífico.

Durante el fin de semana, se prevé que Trudy deje entre (10 y 20 centímetros (de 4 a 8 pulgadas) de lluvia, con acumulados puntuales que podrían superar los 38 cms (15 pulgadas).

También en el Pacífico, el tifón Champi ganó fuerza y avanzaba hacia el oeste en dirección a Guam a 23 km/h (15 mph), con vientos máximos sostenidos que aumentaron a 160 km/h (100 mph), de acuerdo con el Servicio Meteorológico de Estados Unidos y la web del Mando de Meteorología y Oceanografía de la Marina de Estados Unidos.

Se emitió una alerta de tifón para Guam y Rota, además de un aviso de tormenta tropical para Tinian, Saipán y zonas cercanas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un consumidor sale de una tienda en Arlington Heights, Illinois, el 30 de septiembre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Empeora la inflación en EEUU poco antes de las elecciones

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una reunión con el presidente Donald Trump sobre la coalición multinacional de política y seguridad “Escudo de las Américas” al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

EEUU multa a Bank of America con $1.200 millones por violar leyes antilavado y sanciones

La representante demócrata Ilhan Omar en el Congreso en Washington, el 13 de enero del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Agentes federales registran casa de representante Ilhan Omar, dicen fuentes de AP

Destacados del día

SUDÁFRICA ROMPE ACUERDO MILITAR CON CUBA tras detectar gastos irregulares por casi 17 millones de dólares

SUDÁFRICA ROMPE ACUERDO MILITAR CON CUBA tras detectar gastos irregulares por casi 17 millones de dólares

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, habla con los reporteros en la Sala de Prensa James Brady, el martes 13 de octubre de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump despide a Katie Zacharia de la Casa Blanca tras una semana de polémicas por sus credenciales

ALARMA TOTAL: TRUMP podría utilizar la madre de todas las bombas contra Irán

ALARMA TOTAL: TRUMP podría utilizar la "madre de todas las bombas" contra Irán

¡INCENDIO EN TERMOELÉCTRICA EN CUBA! Santa Cruz pierde una unidad y se agrava la crisis eléctrica

¡INCENDIO EN TERMOELÉCTRICA EN CUBA! Santa Cruz pierde una unidad y se agrava la crisis eléctrica

EEUU sanciona al BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO DE CUBA por sus vínculos financieros con entidad iraní

EEUU sanciona al BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO DE CUBA por sus vínculos financieros con entidad iraní

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter