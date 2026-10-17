El huracán Trudy avanza hacia México mientras el tifón Champi amenaza Guam

El vórtice del meteoro se acercará a la costa el sábado y pasará cerca hasta el domingo. Hay una alerta de huracán activa desde Manzanillo, en el estado de Colima, hasta Cabo Corrientes, en Jalisco.

El viernes por la noche, Trudy era un huracán de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros/hora (90 mph).

Se encontraba a unos 385 kms (240 millas) al oeste-suroeste de Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero, y a unos 345 kms (215 millas) al sur-sureste de Manzanillo, mientras se movía rumbo noroeste a 13 km/h (8 mph), de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

La Marina de México instó a la comunidad marítima y a los residentes en la costa a extremar las precauciones debido al fuerte oleaje, las intensas lluvias y el riesgo de aumento del caudal de los ríos, ríos, inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.

El estado de Colima apuntó que, por el momento los riesgos son bajos, pero que Trudy podría arrojar precipitaciones significativas que podrían causar daños debido a la saturación del terreno tras el paso de las sucesivas tormentas que han azotado la costa mexicana del Pacífico.

Durante el fin de semana, se prevé que Trudy deje entre (10 y 20 centímetros (de 4 a 8 pulgadas) de lluvia, con acumulados puntuales que podrían superar los 38 cms (15 pulgadas).

También en el Pacífico, el tifón Champi ganó fuerza y avanzaba hacia el oeste en dirección a Guam a 23 km/h (15 mph), con vientos máximos sostenidos que aumentaron a 160 km/h (100 mph), de acuerdo con el Servicio Meteorológico de Estados Unidos y la web del Mando de Meteorología y Oceanografía de la Marina de Estados Unidos.

Se emitió una alerta de tifón para Guam y Rota, además de un aviso de tormenta tropical para Tinian, Saipán y zonas cercanas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP