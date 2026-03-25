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El Heat vence 120-103 a los Cavaliers y frena una racha de cinco derrotas

CLEVELAND (AP) — Norman Powell anotó 19 puntos, Tyler Herro sumó 18 y el Heat de Miami recibió aportes de todos, además de poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas con una victoria por 120-103 sobre los Cavaliers de Cleveland la noche del miércoles.

Bam Adebayo (13), centro, del Heat de Miami, dispara entre Donovan Mitchell (45) y Evan Mobley (4), de los Cavaliers de Cleveland, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki)
Bam Adebayo (13), centro, del Heat de Miami, dispara entre Donovan Mitchell (45) y Evan Mobley (4), de los Cavaliers de Cleveland, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Tan sanos como han estado en toda la temporada, el Heat desperdició una ventaja de 17 puntos en el tercer cuarto antes de recuperarse en el cuarto. Miami ganaba por nueve con cinco minutos por jugar, antes de que Bam Adebayo completara una jugada de tres puntos y Kel'el Ware encestara una bandeja en un lapso de 11 segundos.

Adebayo terminó con 17 unidades, Ware aportó 13 y 11 rebotes, y el Heat tuvo a ocho jugadores anotando en doble dígito. El Heat se quedará en Cleveland y volverá a jugar contra los Cavaliers el viernes.

Donovan Mitchell anotó 28 puntos antes de salir por faltas en los minutos finales por los Cavs, cuya racha de victorias se cortó en cuatro. James Harden y Sam Merrill registraron 18 unidades cada uno.

El entrenador de Cleveland, Kenny Atkinson, esperaba un mejor esfuerzo defensivo de su equipo, que permitió 131 tantos contra Orlando el martes. Atkinson cree que los Cavs son capaces de más, pero manifestó que necesitan “hacer el cambio de mentalidad” con los playoffs acercándose.

El Heat, con una de las ofensivas más potentes de la NBA, fue una buena prueba y controló la mayor parte de los primeros tres cuartos. Miami encestó 13 triples mientras abría una ventaja de 21 puntos en la primera mitad.

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