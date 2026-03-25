El “hacedor de reyes” de Dinamarca podría decidir quién liderará el próximo gobierno

La primera ministra de Dinamarca y presidenta de los Socialdemócratas, Mette Frederiksen, habla durante la celebración de elecciones en la Cámara de los Comunes en Christiansborg, Copenhague, la mañana del miércoles 25 de marzo de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP) AP

La primera ministra de centroizquierda, Mette Frederiksen, podría mantenerse para un tercer mandato, pese a un resultado decepcionante. Pero necesitará negociar un acuerdo con el “hacedor de reyes”, el ministro de Exteriores Lars Løkke Rasmussen, si quiere encabezar una nueva coalición.

La campaña se centró en asuntos cotidianos más que en la crisis por las ambiciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a Groenlandia.

El gobierno saliente presentó su dimisión el miércoles. Los líderes de cada partido debatieron sus posturas en una mesa redonda y se espera que más tarde se reúnan con el rey danés Frederik X para hablar del futuro del país.

El parlamento unicameral de Dinamarca, el Folketing, se elige por un mandato de cuatro años. Los legisladores daneses ocupan 175 de sus escaños, mientras que dos corresponden a representantes de la poco poblada Groenlandia y otros dos al otro territorio semiautónomo del reino, las Islas Feroe.

Más de 4,3 millones de personas podían votar en un país de 6 millones de habitantes. Casi el 84% del electorado depositó su voto.

Esto es lo que hay que saber:

Ningún partido obtuvo la mayoría

Los resultados oficiales muestran que los socialdemócratas de centroizquierda de Frederiksen perdieron terreno en comparación con las elecciones de 2022, al igual que sus dos socios en el gobierno saliente.

Ningún partido obtuvo por sí solo la mayoría en el parlamento, algo que se esperaba. El sistema danés de representación proporcional suele producir gobiernos de coalición, tradicionalmente integrados por varios partidos del “bloque rojo” de la izquierda o del “bloque azul” de la derecha, tras semanas de negociaciones.

La administración saliente de Frederiksen fue la primera en décadas en tender puentes entre izquierda y derecha, y ella afirmó que está lista para continuar como primera ministra por un tercer mandato. Sus socialdemócratas siguieron siendo, con diferencia, el partido individual más grande, pero el ministro de Defensa Troels Lund Poulsen, el aspirante de centroderecha mejor posicionado frente a Frederiksen, dejó claro que él y su partido Liberal no tienen intención de volver a entrar en un gobierno con los socialdemócratas.

Aun así, el experto danés en elecciones Rune Stubager cree que Frederiksen seguirá como primera ministra.

“Que sea en una nueva coalición centrista o en un gobierno basado principalmente en votos del bloque rojo, eso depende de las negociaciones”, manifestó el miércoles Stubager, quien codirige el Estudio Nacional Danés de Elecciones.

Frederiksen, de 48 años, es conocida por apoyar firmemente a Ucrania en su defensa frente a la invasión rusa y por un enfoque restrictivo sobre la migración, continuando lo que se ha convertido en una tradición en la política danesa.

El “hacedor de reyes” decide los próximos pasos

Debido a que ni los bloques de izquierda ni los de derecha lograron una mayoría, Løkke Rasmussen asume ahora el papel de “hacedor de reyes”. Su partido centrista, los Moderados, con 14 legisladores en el parlamento de 179 escaños, está en posición de determinar si Frederiksen puede ejercer un tercer mandato al frente del país, que es miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Se necesitan 90 escaños para formar mayoría.

Løkke Rasmussen instó a sus rivales de izquierda y derecha a ceder en algunas de las posiciones que defendieron durante la campaña y a “venir a jugar con nosotros”.

Ninguno de los bloques puede formar una mayoría sin el apoyo de los Moderados, lo que los convierte en el único verdadero ganador de las elecciones. Stubager señaló que podrán forzar concesiones respecto a las promesas de campaña de cada partido para alcanzar su objetivo: un gobierno centrista.

“Por lo que puedo ver, no es posible formar un gobierno si se mantienen intactos todos estos ‘cables trampa’”, comentó Stubager. “Así que alguien tendrá que retractarse de una promesa para que haya un gobierno”.

Groenlandia le dio un escenario al ministro de Exteriores

Parte del éxito de los Moderados puede atribuirse a Trump y a Groenlandia, indicó Stubager. A finales del año pasado, el partido aparecía mal posicionado en las encuestas, pero luego recibió un fuerte impulso gracias a Løkke Rasmussen, ministro de Exteriores del gobierno, por su labor diplomática para calmar las tensiones con Estados Unidos, que incluyó un viaje a Washington que acaparó titulares.

“Donald Trump montó un escenario en el que Lars Løkke pudo actuar, y actuó bien a los ojos de la mayoría de los daneses”, afirmó.

Frederiksen también contaba con Groenlandia. Sus números en las encuestas a comienzos de este año mostraron un aumento del apoyo, lo que la llevó a convocar las elecciones en febrero, varios meses antes de que estuviera obligada a hacerlo. Al parecer, esperaba que su imagen de firmeza en el enfrentamiento la ayudara ante los votantes.

La convocatoria anticipada no fue necesariamente una apuesta fallida, ya que el apoyo a los socialdemócratas había sido menor antes de que la crisis se intensificara.

Frederiksen advirtió en enero que una toma de control estadounidense de Groenlandia equivaldría al fin de la OTAN. Pero la crisis se ha atenuado, al menos por ahora.

Trump dio marcha atrás en sus amenazas de imponer aranceles a Dinamarca y a otros países europeos que se oponían a que Washington tomara el control de la vasta isla ártica, y Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia iniciaron conversaciones técnicas sobre un acuerdo de seguridad en el Ártico. Las conversaciones continúan.

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Dazio informó desde Berlín.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP