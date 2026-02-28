americateve

El gol agónico de Lukaku acaba con la racha sin triunfos del Napoli ante Hellas Verona

MILÁN (AP) — El primer gol de la temporada de Romelu Lukaku, con el último toque del partido, puso fin el sábado a la racha sin victorias del Napoli.

El belga Romelu Lukaku del Napoli, a la derecha, celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Serie A entre el Hellas Verona y el Napoli en Verona, Italia, el sábado 28 de febrero de 2026. (Paola Garbuio/LaPresse vía AP)
Lukaku, que había disputado apenas 41 minutos en esta campaña tras una grave lesión en el muslo durante la pretemporada, aprovechó una jugada en el sexto minuto del tiempo añadido para ayudar al Napoli a ganar 2-1 en la cancha del colista Hellas Verona.

Lukaku, de 32 años, pareció emocionarse hasta las lágrimas cuando sonó el pitazo final segundos después. Su último gol había sido el 23 de mayo.

Fue la primera victoria del Napoli en cuatro partidos en todas las competiciones. El vigente campeón de la Serie A se mantuvo tercero en la tabla, pero recortó distancias hasta quedar a 11 puntos del líder Inter de Milán, que más tarde recibía al modesto Genoa.

Verona se mantuvo a nueve puntos de la salvación.

El Napoli tuvo un gran arranque, ya que un cabezazo bombeado de Rasmus Højlund desde 12 metros le dio la ventaja tras menos de dos minutos.

Sin embargo, Højlund también participó en el empate en el 65. Intentó despejar un córner de Verona, pero el balón le quedó a Jean-Daniel Akpa Akpro, cuyo disparo fue desviado a la red por Højlund. El gol se le acreditó a Akpa Akpro, ya que el remate inicial iba a portería.

Verona estuvo cerca de ganarlo en el tiempo añadido, pero Kieron Bowie no logró dirigir su intento entre los tres palos después de que el arquero del Napoli, Alex Meret, saliera sin convicción a cortar un centro.

Y, en cambio, fue el Napoli el que se llevó el triunfo sobre la hora. Se jugó un córner en corto y, finalmente, Giovane envió el centro para que el también suplente Lukaku definiera de primera, a quemarropa.

Antes, el Como remontó para ganar 3-1 en la cancha del Lecce, amenazado por el descenso.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

