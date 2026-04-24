El gobierno retiene fondos a NY por no revocar licencias de manejo a inmigrantes no calificados

El titular del Departamento de Transporte de EEUU, Sean Duffy, durante una rueda de prensa sobre seguridad aérea en la sede de la agencia gubernamental, el 21 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Tom Brenner) AP

Nueva York se suma a California al demandar por los esfuerzos del secretario de Transporte, Sean Duffy, para endurecer las normas sobre qué inmigrantes pueden calificar para obtener una licencia comercial de conducir y para asegurarse de que los estados estén aplicando correctamente las reglas vigentes.

El gobierno federal declinó hacer comentarios sobre la nueva demanda el viernes, pero los funcionarios han sido claros sobre los problemas que encontraron en más de la mitad de las 200 licencias que revisaron. Los funcionarios indicaron que hallaron fallas importantes, como licencias que seguían siendo válidas mucho después de que un inmigrante estuviera autorizado a permanecer en el país. Según el Departamento de Transporte, el sistema computarizado de Nueva York emitía por defecto licencias válidas por ocho años sin importar cuánto tiempo siguiera vigente la visa del conductor.

El asunto cobró notoriedad después de un choque en Florida en agosto en el que estuvo involucrado un camionero que, según Duffy, nunca debió haber tenido licencia y que realizó un giro en U ilegal que mató a tres personas. California ha perdido 200 millones de dólares por preocupaciones sobre sus licencias comerciales para no domiciliados y sobre si está haciendo cumplir los requisitos de idioma inglés para los camioneros. A varios estados más —incluidos Pensilvania, Minnesota y Carolina del Norte— se les ha advertido que corren el riesgo de perder fondos.

Pero la mayoría de los estados o bien han cumplido o siguen en negociaciones con la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes. El gobierno federal ha revisado registros relacionados con estas licencias comerciales para no domiciliados en todos los estados.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que el estado considera que siguió correctamente todas las normas sobre licencias comerciales que estaban vigentes en el momento en que se emitieron, por lo que no planea revocarlas. El estado sostiene que no debería perder los 73,5 millones de dólares que el Departamento de Transporte de Estados Unidos está reteniendo.

Los funcionarios de Nueva York revisaron todos esos casos y determinaron que todos los beneficiarios estaban autorizados a estar en el país cuando recibieron sus licencias. El estado se lo señaló a los funcionarios federales en enero, por lo que James manifestó que es injusto que el gobierno federal retenga dinero del que el estado depende para tener carreteras y puentes seguros.

“Al cancelar estos fondos, el gobierno federal está poniendo en riesgo empleos y comunidades. Los neoyorquinos cuentan con estas inversiones, y no permitiremos que el presidente ponga en peligro la seguridad de nuestras comunidades”, señaló James.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, señaló que auditorías realizadas por la primera administración de Trump confirmaron que el estado estaba cumpliendo las regulaciones federales. Pero Duffy ha adoptado un enfoque más estricto para hacer cumplir las normas en la administración actual.

“Una vez más, Nueva York enfrenta recortes federales devastadores por nada más que represalia política”, expresó Hochul. “Quitar el dinero que se destina a mejoras críticas de seguridad en nuestras carreteras es temerario y es ilegal”.

Amplio esfuerzo por mejorar la seguridad en la industria camionera

Además de intentar sacar de las carreteras a conductores no calificados, Duffy ha encabezado un esfuerzo para tomar medidas contra escuelas de conducción de camiones cuestionables y perseguir a empresas de transporte que violan las normas y luego simplemente cambian de nombre y siguen operando.

Incluso antes de eso, la administración Trump anunció el verano pasado que comenzaría a hacer cumplir las reglas existentes que exigen a los camioneros hablar inglés con fluidez. Duffy ha dicho que esas habilidades lingüísticas podrían resultar cruciales durante una detención de tráfico o después de un accidente para garantizar que los camioneros puedan comunicarse con las autoridades sobre lo ocurrido y sobre si están transportando sustancias químicas peligrosas.

Grupos de la industria del transporte por camión han elogiado los esfuerzos porque, según dicen, demasiados conductores no calificados que no deberían tener licencia han podido ponerse al volante de un camión de más de 36.000 kilos (80.000 libras). Eso pone en riesgo la seguridad de todos en las autopistas y tiende a deprimir cuánto pueden ganar los conductores si las empresas pueden contratar camioneros inmigrantes baratos y pagarles menos.

Los grupos del sector han presionado durante mucho tiempo para que haya más rendición de cuentas en el sistema y estándares más estrictos sobre quién puede crear una empresa de transporte. Durante años, cualquiera dispuesto a pagar una tarifa de unos pocos cientos de dólares y mostrar prueba de seguro podía crear una empresa de transporte.

Las operaciones cuestionables podrían no detectarse hasta mucho después, cuando la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes tenga la oportunidad de auditarlas.

Los inmigrantes se sienten señalados injustamente

Los inmigrantes representan alrededor del 20% de todos los camioneros, pero estas licencias para no domiciliados que pueden recibir los inmigrantes sólo representan un 5% de todas las licencias comerciales de conducir, o unos 200.000 conductores.

Por ello, grupos de inmigrantes consideran que muchos conductores son señalados injustamente. La atención se ha centrado en camioneros sijs porque el conductor del choque en Florida y el conductor de otro choque mortal en California en octubre eran sijs. Varios grupos presentaron demandas para impugnar el plan de California de revocar aproximadamente 20.000 licencias comerciales.

El otoño pasado, el Departamento de Transporte propuso nuevas restricciones de emergencia que limitarían severamente qué no ciudadanos podrían obtener una licencia, pero un tribunal suspendió las nuevas normas porque no habían pasado por todos los pasos habituales de revisión al redactar una regla.

Así que Duffy anunció en febrero una nueva regla final que fue debidamente revisada para endurecer las restricciones sobre qué inmigrantes pueden calificar para una licencia comercial.

Los únicos conductores inmigrantes que pueden obtener una licencia bajo las nuevas normas son los titulares de una visa H-2a, H-2b o E-2. La H-2a es para trabajadores agrícolas temporales, mientras que la H-2b es para trabajadores temporales no agrícolas, y la E-2 es para personas que realizan inversiones sustanciales en un negocio en Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP