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El gigante petrolero BP destituye a su presidente por "problemas de conducta"

BP destituyó a su presidente debido a serias preocupaciones relacionadas con “importantes estándares de gobernanza, supervisión y conducta”.

Un cartel de la empresa petrolera británica BP, el 12 de septiembre de 2023 en Marietta, Georgia. (Foto AP/Mike Stewart, Archivo)
Un cartel de la empresa petrolera británica BP, el 12 de septiembre de 2023 en Marietta, Georgia. (Foto AP/Mike Stewart, Archivo) AP

La salida fue abrupta e inesperada, ya que Albert Manifold fue nombrado al cargo a finales del año pasado.

“Albert ha ayudado a aportar un enfoque y un ritmo bienvenidos a la transformación de BP”, señaló Amanda Blanc, directora independiente principal, en un comunicado el martes. “Sin embargo, el consejo se ha sorprendido y decepcionado al enterarse de problemas de supervisión de la gobernanza y de conducta que considera inaceptables y ha tomado medidas decisivas”.

El consejo de BP fue unánime en la decisión e Ian Tyler, miembro del consejo, fue nombrado presidente interino, con efecto inmediato. La empresa no dio más detalles.

BP, con sede en Londres, es una de las cinco mayores compañías de producción y exploración petrolera del mundo si se mide por ingresos y ganancias.

Tras adoptar un nuevo enfoque en la energía renovable en 2020, la empresa buscaba volver a sus raíces para 2025. El director general, Murray Auchincloss, manifestó el año pasado que el optimismo sobre las oportunidades en energía renovable estaba mal encaminado, y que la compañía se había movido “demasiado lejos y demasiado rápido”.

Manifold, quien fue el máximo ejecutivo de la empresa global de materiales de construcción CRH, con sede en Dublín, durante 10 años, se convirtió en presidente de BP en octubre. BP buscaba a alguien que reorientara al gigante petrolero y optó por un externo del sector en la figura de Manifold, quien realizó importantes cambios estratégicos en CRH.

El giro drástico de BP el año pasado fue criticado por ambientalistas, así como por algunos accionistas. Los objetivos cambiantes dentro de BP han ido acompañados de turbulentos cambios en el liderazgo, aunque no vinculados específicamente a la estrategia.

El director general Bernard Looney renunció a finales de 2023 después de que BP determinó que había engañado a la empresa sobre relaciones pasadas con colegas.

Auchincloss dejó el cargo en diciembre y la empresa nombró a Meg O’Neill como su sucesora, dos meses después de que Manifold se convirtió en presidente.

Manifold enfrentó desafíos casi de inmediato cuando los accionistas derrotaron esta primavera resoluciones de la empresa que habrían permitido a BP reducir los requisitos de informes climáticos y trasladar sus reuniones anuales completamente a internet. Alrededor del 18% de los accionistas votó en contra de la elección de Manifold como presidente, un nivel alto de oposición para un nombramiento que por lo general los inversionistas aprueban sin objeciones.

Legal & General, una de las mayores aseguradoras y compañías de inversión de Gran Bretaña, dijo en ese momento que Manifold era responsable de resoluciones que habrían tenido “un impacto negativo en la comprensión de los accionistas sobre cómo la empresa está abordando riesgos de largo plazo financieramente relevantes, y aprovechando oportunidades de creación de valor a largo plazo, asociadas con la transición energética”, informó el Times de London el 23 de abril.

Glass Lewis, un influyente asesor de accionistas, instó a los inversionistas a votar en contra de la elección de Manifold. Sostuvo que BP tomó una “medida sin precedentes” al negarse a considerar una resolución de un grupo de activistas climáticos y fondos de pensiones que esperaba obligar al consejo a crear una estrategia alternativa en caso de que disminuyera la demanda de combustibles fósiles, informó el Times.

Al igual que otras grandes compañías petroleras, BP ha tenido dificultades con la caída de la demanda en los últimos años.

Las ganancias de BP en 2025 cayeron 16% frente a un año antes, hasta 7.490 millones de dólares, ya que el precio del crudo Brent, un referente para los precios internacionales del petróleo, bajó 16,9%. La medida preferida de ganancias de la empresa es la ganancia subyacente por costo de reposición, que ajusta por partidas únicas y por fluctuaciones en el valor de mercado de los inventarios.

El año pasado hubo informes en medios de comunicación de que el gigante petrolero británico Shell estaba en conversaciones para comprar a su rival BP. Shell negó esos reportes en ese momento.

La búsqueda de un nuevo presidente está en marcha, dijo BP el martes.

Las acciones de BP Plc cayeron 5% en Wall Street.

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Danica Kirka contribuyó a este informe desde Londres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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