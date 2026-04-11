americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El ganador del Masters ganará 4,5 millones de una bolsa récord de 22,5 millones en majors

AUGUSTA, Georgia, EE.UU. (AP) — Si Rory McIlroy logra aguantar y ganar su segundo Masters consecutivo el domingo, se llevará 4,5 millones de dólares.

El norirlandés Rory McIlroy reacciona tras fallar un putt en el hoyo 11 de la segunda ronda del Masters de Augusta el viernes 10 de abril del 2026. (AP Foto/Eric Gay)
El norirlandés Rory McIlroy reacciona tras fallar un putt en el hoyo 11 de la segunda ronda del Masters de Augusta el viernes 10 de abril del 2026. (AP Foto/Eric Gay) AP

Esa cifra supera los 4,2 millones de dólares que ganó el año pasado.

El Masters anunció el sábado que la bolsa de premios para el campeonato de este año será de 22,5 millones de dólares en total, el pago más alto de los cuatro majors del golf. La bolsa de premios del Masters fue de 21 millones de dólares el año pasado.

Los otros tres major no han anunciado los fondos de premios para este año. En 2025, el del Campeonato de la PGA fue de 19 millones de dólares, el del Abierto Británico fue de 17 millones de dólares y el del Abierto de Estados Unidos fue de 21,5 millones de dólares.

El mes pasado, Cameron Young ganó 4,5 millones de dólares por conquistar el Players Championship, que contó con una bolsa total de 25 millones de dólares.

McIlroy llegó a la tercera ronda del Masters el sábado con una ventaja de seis golpes sobre Patrick Reed y Sam Burns. Busca convertirse en apenas el cuarto jugador en ganar campeonatos consecutivos en Augusta National y el primero desde Tiger Woods hace casi 25 años (2001-02).

Cada uno de los cuatro primeros en el Masters ganará al menos 1 millón de dólares.

Está previsto que el subcampeón se lleve 2,43 millones de dólares, mientras que el tercero recibirá 1,53 millones de dólares y el cuarto obtendrá 1,08 millones de dólares.

Todos los profesionales que no superaron el corte en el Masters recibirán 25.000 dólares.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

¡MISIÓN CUMPLIDA! Artemis II regresa a la Tierra tras rodear la Luna

¡MISIÓN CUMPLIDA! Artemis II regresa a la Tierra tras rodear la Luna

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter