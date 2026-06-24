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El extremo suizo Johan Manzambi debuta en el Mundial y brilla ante Canadá

VANCOUVER, Canadá (AP) — Johan Manzambi fue titular por primera vez en un partido del Mundial con Suiza, y comenzó la segunda mitad del encuentro poniendo a su equipo arriba por dos goles.

Johan Manzambi, de Suiza, festeja luego de anotar ante Canadá en un partido mundialista realizado el miércoles 24 de junio de 2026 en Vancouver (AP Foto/Abbie Parr)
Johan Manzambi, de Suiza, festeja luego de anotar ante Canadá en un partido mundialista realizado el miércoles 24 de junio de 2026 en Vancouver (AP Foto/Abbie Parr) AP

El extremo de 20 años, que había ingresado desde el banquillo en los dos primeros partidos de Suiza en el torneo de este año, habilitó a Rubén Vargas con un centro para el gol que abrió el marcador en la victoria por 2-1 sobre Canadá apenas unos segundos después de iniciado el segundo tiempo.

Sumó su propio tanto 11 minutos más tarde, al colar un remate junto al arquero canadiense Maxime Crépeau.

Con la victoria, Suiza ganó el Grupo B el miércoles y se quedará en Vancouver para los dieciseisavos de final contra uno de los ocho mejores terceros.

Los goles del miércoles no fueron los primeros de Manzambi en el Mundial de este año. Marcó dos veces en la goleada de 4-1 sobre Bosnia-Herzegovina como suplente.

A los 74 ante Bosnia, Manzambi conectó de volea un balón desde cerca del punto penal para, por fin, darle la ventaja a su equipo. Anotó un segundo gol con una definición a un toque a los 90.

Esa actuación impresionante debió causar impacto en el entrenador Murat Yakin, quien le dio a Manzambi su primera titularidad en un Mundial en un patidok con grands implicaciones ante Canadá.

Aunque todavía es joven, Manzambi ha venido dejando huella en el fútbol.

En junio pasado, durante su segundo partido con Suiza, Manzambi anotó un gol y dio una asistencia en la paliza de 4-0 sobre Estados Unidos.

A nivel de clubes, también tuvo un año destacado, con cinco goles y cuatro asistencias para el Friburgo de la Bundesliga. Ayudó al equipo a llegar a la final de la Liga Europa de este año, lo más cerca que el club ha estado de un trofeo continental.

Ahora en el Mundial, el escenario más grande del fútbol, los esfuerzos de Manzambi ayudaron a Suiza a alcanzar la fase de eliminación directa por cuarta vez consecutiva.

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Ben Kule es estudiante del Instituto Carmical de Medios Deportivos de la Universidad de Georgia.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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