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El expríncipe Andrés presenta una demanda para anular órdenes de registro en su casa

LONDRES (AP) — El expríncipe Andrés de Inglaterra ha presentado una acción legal para anular las órdenes judiciales que llevaron a registros en sus residencias.

ARCHIVO - Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como príncipe Andrés de Inglaterra, mirra a su alrededor tras asistir a la misa de Pascua en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, Inglaterra, el 20 de abril de 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo)
ARCHIVO - Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como príncipe Andrés de Inglaterra, mirra a su alrededor tras asistir a la misa de Pascua en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, Inglaterra, el 20 de abril de 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo) AP

Un portavoz judicial confirmó que Andrew Mountbatten-Windsor había presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Londres y que se celebraría una audiencia el jueves.

The Daily Telegraph informó previamente que Mountbatten-Windsor sostenía que los registros realizados por la policía de Thames Valley podrían haber infringido la ley.

A Mountbatten-Windsor se le ha concedido permiso para impugnar si el cuerpo policial actuó legalmente en los registros relacionados con su arresto en febrero, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, tras acusaciones de que compartió información sensible con Jeffrey Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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