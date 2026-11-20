Un kayakista rema en el río Huron el 4 de octubre de 2026, en Ann Arbor, Michigan. (Kathy Kieliszewski/Bridge Michigan vía AP) AP

No obstante, no se atrevería a nadar en el tramo que pasa junto a esos centros de poder, donde los legisladores deciden los asuntos más importantes de Michigan.

“Uno ni siquiera debería meter las manos”, advirtió Cuschieri-Murray, cuyas funciones como directora ejecutiva del Distrito de Conservación de Eaton incluyen el cuidado del río Grand.

Si los lagos son el corazón de Michigan, sus 122.310 kilómetros (76.000 millas) de ríos y arroyos son sus arterias y su pulso, y conectan comunidades, sustentan la vida silvestre y alimentan los Grandes Lagos.

A pesar de las normativas federales para reducir la contaminación, se estima que 3 de cada 4 ríos y arroyos de Michigan están tan contaminados con materia fecal que no cumplen con las normas de calidad del agua destinadas a garantizar la seguridad de quienes nadan y pescan allí. Durante años, los legisladores han hecho poco mientras el problema empeoraba, agravado por el escurrimiento de estiércol proveniente de granjas de gran tamaño y por las filtraciones de decenas de miles de sistemas sépticos domésticos.

La contaminación hace más que empañar la imagen que desea proyectar la campaña turística “Pure Michigan” —Michigan puro, natural, auténtico—: también infringe la Ley de Agua Limpia y, probablemente, provoca enfermedades a miles de nadadores, navegantes y pescadores deportivos cada año debido a la exposición a bacterias, virus y parásitos.

“Me parece una locura que esto pueda considerarse aceptable”, expresó Megan Tinsley, directora de política hídrica del Michigan Environmental Council, una coalición sin fines de lucro para proteger la naturaleza en el estado. “Y parece que a muchos de nuestros responsables de tomar decisiones les parece bien”.

Tanto legisladores republicanos como demócratas coinciden en que la contaminación es un problema, pero discrepan sobre las soluciones y sobre el lugar que ocupa este tema en la larga lista de prioridades del estado.

Mientras que los grupos ecologistas consideran que las normativas estatales sobre la contaminación por estiércol son demasiado laxas, el sector ganadero ha presentado demandas para impedir su aplicación. El dinero es un obstáculo perpetuo que impide que las ciudades reparen las fugas en sus sistemas de alcantarillado, y evita que los legisladores exijan a los propietarios la reparación de sus sistemas sépticos defectuosos.

La inacción amenaza con socavar las inversiones realizadas por los contribuyentes para recuperar los ríos de Michigan, incluidos miles de millones de dólares gastados en el dragado de sedimentos contaminados, la restauración de hábitats y la sustitución de fábricas abandonadas por parques a orillas del agua.

“En última instancia, un entorno contaminado no permite el crecimiento económico ni favorece la salud y el bienestar”, observó Joan Rose, microbióloga de la Universidad Estatal de Michigan, quien ha estudiado el problema a fondo.

Inundados por desechos

Entre más buscan restos fecales en el agua los organismos reguladores, más encuentran.

Hasta la fecha, el estado ha analizado aproximadamente la mitad de los ríos y afluentes de Michigan en busca de E. coli, una bacteria intestinal que, según la Ley de Agua Limpia, sirve como indicador de contaminación fecal.

En la gran mayoría los niveles estaban muy por encima de los que se consideran seguros para nadar. En más de la mitad, las concentraciones son, con frecuencia, demasiado elevadas incluso para actividades que implican un contacto parcial con el agua como remar, chapotear o caminar por el cauce.

Con base en los resultados obtenidos hasta ahora, se estima que el 75% de los ríos y arroyos de Michigan superan los límites estatales para la contaminación fecal, refirió Molly Rippke, responsable de los análisis de E. coli en el Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía de Michigan.

Esto no significa necesariamente que siempre estén contaminados. La calidad del agua fluctúa con el tiempo. y la mayoría de los cursos fluviales no son analizados periódicamente.

Aun así, Rippke dijo que las cifras “no pintan bien”.

La contaminación se extiende por todo el estado, desde pequeños arroyos hasta tramos de grandes ríos, como el Boardman y el Pere Marquette, en el norte de Michigan; el Tobacco, en la zona central; el Kalamazoo, en el suroeste; y el Rouge, en el área metropolitana de Detroit.

Los riesgos se extienden a los lagos del estado, lo que provoca el cierre de decenas de playas o la emisión, cada verano, de advertencias sanitarias debido a la presencia de bacterias.

Resulta difícil comparar a Michigan directamente con los estados vecinos, ya que los criterios de monitoreo y los niveles de bacterias considerados peligrosos varían de uno a otro.

Pero la contaminación fecal es un problema generalizado. En Indiana, el 74% de los tramos fluviales evaluados superan los límites normativos. En Illinois, la cifra alcanza el 83%. A nivel nacional, un estudio reciente de la coalición de organismos ambientalistas Environment America reveló niveles elevados de bacterias en el 69% de los puntos de monitoreo analizados en 17 estados.

La situación es frustrante para amantes de los ríos como AJ MacArthur, fundador del club de remo Michigan River Rats, que vive en Kalamazoo. Atribuye el problema a una cultura de negligencia ambiental que también alimenta la crisis de los PFAS —sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, llamadas “químicos eternos”— y el que la gente tire basura.

“Simplemente no me cabe en la cabeza”, manifestó MacArthur. “Se supone que somos conocidos precisamente por nuestra agua”.

Los cursos de agua más contaminados suelen ser pequeños afluentes en la mitad sur de la península inferior de Michigan, donde los ranchos ganaderos, los sistemas sépticos en mal estado y el vertido de aguas residuales provocan problemas generalizados.

Entre ellos se encuentran el río White, en el área oriental de esa península; la rama norte del río Salt, cerca de Coleman; el canal de drenaje Red Run, en Warren; y varios afluentes de los ríos Flint, Grand y Raisin.

A medida que estos tributarios desembocan en ríos más grandes, los desechos se diluyen, pero no siempre lo suficiente como para eliminar los riesgos para la salud. Y cuando pasan por suburbios y ciudades, los excrementos de gansos y perros, junto con los desbordamientos del alcantarillado, agravan el problema.

“No tenemos muchas opciones, excepto reaccionar ante los problemas”, lamentó Tiffany Minder, supervisora de cumplimiento ambiental de la ciudad de Flint, en referencia a las dificultades de la ciudad con los desbordamientos del alcantarillado durante las tormentas. “Nuestra infraestructura tiene 100 años de antigüedad”.

Repugnante y peligrosa

Mas que sólo asquerosa, el agua cargada de desechos es un peligro.

Ingerirla accidentalmente puede exponer a una persona a una larga lista de patógenos, desde E. coli y criptosporidios hasta norovirus, el parásito giardia y virus específicos para la hepatitis. Los síntomas más frecuentes son la fiebre, la diarrea y el vómito, pero algunas infecciones pueden derivar en enfermedades graves o daños permanentes en los órganos.

“Apenas estamos empezando a comprender cuáles son las consecuencias a largo plazo de esas infecciones”, explicó el doctor James M. Fleckenstein, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, quien estudia la bacteria E. coli.

“Pero, en términos generales, sabemos que el agua contaminada no es algo bueno”, agregó.

Cuando se cumplen, se supone que las normas de calidad del agua de Michigan limitan el número de personas que enferman a sólo unas pocas por cada 1.000 bañistas.

Entre más se rebasen los niveles permitidos de contaminación, mayor será el riesgo.

Las estadísticas estatales indican que al menos 12,4 millones de personas pasan tiempo en los ríos de Michigan y 30,7 millones nadan en las playas del estado cada año, pero nadie lleva un registro de cuántas de ellas enferman a causa de patógenos fecales durante esas actividades.

La gente suele superar las afecciones estomacales resultantes en casa, dijo Fleckenstein, y las atribuye, quizás erróneamente, a una intoxicación alimentaria o a una enfermedad estacional.

No obstante, las estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dejan entrever que, a nivel nacional, la cifra de personas afectadas podría ser de más de 1 millón. Un estudio distinto, realizado por investigadores de la Universidad de Illinois y la Universidad de Indiana, llegó a una estimación mucho más elevada de 50 millones de enfermedades gastrointestinales al año relacionadas con lagos, ríos y playas en los océanos.

Dado que Michigan es el décimo estado más poblado del país y un lugar conocido por su riqueza hídrica, es probable que presente un porcentaje mayor, apuntó Matthew Sims, médico investigador especializado en enfermedades infecciosas de Corewell Health, un sistema de atención médica sin fines de lucro.

Sims y sus colegas atienden a pacientes con síntomas de estas enfermedades “todo el tiempo”.

"Si alguien reporta que fue de campamento, o que bebió agua de un arroyo, de un río o de donde sea, sabemos que existen riesgos potenciales”, expresó Sims.

Además de albergar patógenos, la contaminación fecal puede sobrecargar el agua con nutrientes, los cuales provocan la proliferación de algas tóxicas y crean zonas muertas —áreas sin oxígeno— donde los peces no pueden sobrevivir.

Esto tiene un costo económico que se manifiesta en días de trabajo perdidos, facturas médicas, una disminución del turismo y una caída en el valor de los bienes raíces.

Un estudio realizado en Michigan reveló que los brotes de E. coli en el agua provocaron una reducción promedio de 13.000 dólares en el precio de las viviendas cuando la venta coincidía con un brote.

“¿Por qué querría la gente seguir viniendo aquí si más de la mitad de nuestras masas de agua no cumplen con los estándares para nadar?”, expresó Tinsley, el defensor de los recursos hídricos en el Michigan Environmental Council.

MacArthur, el aficionado a los deportes de remo de Kalamazoo, sigue una rutina estricta para minimizar su exposición: no nadar, usar botas de goma al entrar o salir del agua, mantener las manos alejadas de la boca y ducharse inmediatamente al llegar a casa.

“Existen formas de evitar los riesgos”, contó respecto a los peligros para la salud. “Pero es desafortunado que tengamos siquiera que pensar en eso”.

Legisladores coinciden en que existe el problema, pero no en las soluciones

Los líderes legislativos de ambos partidos consideran que la contaminación es inaceptable para un estado tan rico en recursos hídricos.

No obstante, no hay consenso sobre cómo abordarla, y le han prestado poca atención en los últimos años.

El representante demócrata Mike McFall culpó de esta falta de urgencia a la influencia de las industrias contaminantes, que perciben una regulación más estricta como una amenaza a sus ganancias, y cuentan con los recursos económicos necesarios para influir en las políticas públicas mediante el cabildeo y las donaciones a campañas electorales.

“Solo les importan sus propios intereses”, señaló McFall. “Eso influye en gran parte de la legislación en Lansing (la capital)”.

El senador republicano Roger Hauck atribuyó la falta de acción ante los problemas de contaminación en Michigan a un temor de que se endurezcan las normativas, sin que al mismo tiempo se asignen fondos que ayuden a los afectados a cumplir con ellas.

Impulsar soluciones de mayor envergadura para los sistemas sépticos, el alcantarillado o la contaminación agrícola supondría un gasto que el estado no puede permitirse, agregó.

“Por desgracia, estamos en bancarrota”, subrayó Hauck.

Al carecer de facultades suficientes para prevenir la contaminación en forma proactiva, el departamento estatal de medio ambiente se ve obligado a perseguir a los infractores uno por uno.

Es una tarea enorme. Y el estado cuenta con un solo empleado de tiempo completo para supervisar los niveles de E. coli en los ríos.

Así que Michigan recurre a grupos locales como Eaton Conservation District, al que pertenece Cuschieri-Murray, para adoptar un enfoque más moderado.

Los grupos exhortan a las personas a que recojan las heces de sus perros, promueven el mantenimiento de los sistemas sépticos y ayudan a los agricultores a adquirir cercados con el fin de evitar que el ganado acceda a los arroyos. Sin embargo, reciben escaso apoyo estatal para esta causa: 40.000 dólares anuales para gastos operativos por cada grupo, además de las subvenciones que consigan por su cuenta.

Eso deja a Cuschieri-Murray con grandes ideas sobre cómo sanear el río Grand, pero con muy pocos medios para llevarlas a cabo. Ante la disyuntiva de limpiar el agua, ya sea a través de normativas o mediante un apoyo adecuado para soluciones voluntarias, Michigan no ha optado por ninguna de las dos alternativas.

“Debería ser algo no partidista, ¿cierto?”, agregó. “Todos necesitamos agua para sobrevivir. Todos necesitamos que nuestros recursos naturales estén lo más sanos posible, de forma que nosotros también podamos estar sanos”.

Al ritmo actual de avances, Rippke, del Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía de Michigan, no cree que el estado resuelva el problema de los ríos contaminados con excrementos en lo que a ella le queda de vida.

¿Y qué supone esto para la población?

“Más gente va a enfermar”, vaticinó.

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Este artículo fue publicado originalmente por el medio digital Bridge Michigan y distribuido a través de una colaboración con The Associated Press.

FUENTE: AP