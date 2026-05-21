El estadio de 2.000 millones de dólares de los Atléticos en Las Vegas abriría antes de 2028

ARCHIVO - Una persona toma una foto durante la ceremonia de inicio de la construcción del estadio de los Atléticos en Las Vegas, el 23 de junio de 2025 (AP Foto/John Locher, archivo) AP

Y un grupo de ejecutivos contempla que el proyecto sigue en la marcha prevista, para abrir antes de la temporada 2028.

Ejecutivos del club y de la empresa contratista presentaron su reporte actualizado sobre el parque de pelota con capacidad para 33.000 personas el jueves, durante la reunión de la Autoridad del Estadio de Las Vegas.

“El nivel inferior de palcos está avanzando de manera sustancial", aseveró Tyler Van Eeckhaut, director del proyecto para los contratistas Mortenson-McCarthy. "Estamos empezando a ver muchas salas que toman forma y gran parte de ese entorno realmente ha comenzado a convertirse en un componente del estadio”.

Los trabajos de contrafuertes se han completado, lo que marca un hito importante, y la cubierta superior comenzó a levantarse en abril. Un estacionamiento en el lado sureste se incorporará por fases, con 1.500 plazas disponibles inicialmente y 2.500 para cuando finalice la construcción.

Sin embargo, los Atléticos podrían verse en la necesidad de construir una plaza temporal en el lado noroeste. Bally’s Corp. aún no ha conseguido financiamiento para una plaza elevada en la propiedad como parte de un proyecto de uso mixto de 1.190 millones de dólares que incluye restaurantes, tiendas y centros de espectáculos, además de un hotel-casino y un teatro con 2.500 asientos.

Sandy Dean, vicepresidente del consejo de los Atléticos, señaló que el club está en proceso de elaborar planes a fin de que una plaza abra para cuando se realice el primer lanzamiento de la temporada 2028.

“Esos tipos (en Bally’s) están haciendo muchas cosas, y tenemos que recordar que Bally’s tuvo la visión de traernos a este sitio", expresó Dean. "Nosotros y Las Vegas vamos a beneficiarnos por estar en el terreno de Bally’s. Esto es simplemente algo que tenemos que resolver junto con ellos en el corto plazo”.

Steve Hill, director general y presidente de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, pidió a los Atléticos que presenten un plan sobre la plaza el 20 de agosto, durante la próxima reunión de la Autoridad del Estadio.

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FUENTE: AP