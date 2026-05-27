El ejército de Israel pide evacuar el sur de Líbano mientras combate a Hezbollah

Un rescatista busca entre los escombros de una casa destruida en un ataque aéreo israelí un día antes en Charnay, en el sur de Líbano, el 27 de mayo de 2026. (AP Foto/Mohammed Zaatari) AP

La advertencia —que coincidió con la festividad islámica de Eid al-Adha— se produjo un día después de que tropas israelíes se enfrentaron con Hezbollah, respaldado por Irán, a lo largo de un río estratégico en el sur del Líbano, con fuerzas israelíes avanzando más al norte, a pocos días de que se lleven a cabo conversaciones en Washington entre delegaciones del Líbano e Israel.

La advertencia del miércoles es la primera que ordena a los libaneses irse del sur desde que entró en vigor un alto el fuego el 17 de abril, y se produce tras una escalada en la guerra entre Israel y Hezbollah.

Las tropas israelíes ya cruzaron el río Litani y se acercan a la ciudad sureña de Nabatiyeh. Los combates también se han intensificado en la localidad de Zawtar al-Sharqieh, a lo largo del río estratégico. Israel no ha atacado Beirut ni zonas cercanas a la capital desde que comenzó la tregua.

La guerra comenzó el 2 de marzo después de que Hezbollah disparó cohetes hacia el norte de Israel en solidaridad con Irán. Desde entonces, más de 1 millón de personas en Líbano han sido desplazadas y más de 3.200 han muerto en ataques israelíes, según el Ministerio de Salud de Líbano. Muchas personas desplazadas duermen en escuelas públicas que se han convertido en refugios improvisados o en tiendas de campaña instaladas en asentamientos por toda la capital libanesa.

Antes, el ejército israelí instó a los residentes de Nabatiyeh y de la ciudad de Tiro, en la costa mediterránea, a marcharse y mantenerse alejados, al señalar que allí había miembros de Hezbollah y puestos militares.

Las carreteras están repletas de autos con personas que huyen de Tiro y de barrios aledaños rumbo al norte, en busca de refugio. Los ataques en la región suroccidental se han intensificado en los últimos días.

Quienes no tienen adónde ir se están quedando en la ciudad, indicó Moussa Nasrallah, de la Defensa Civil de Líbano. Él y otros socorristas están ayudando a trasladar a los ancianos y a otras personas que viven más alejadas en la provincia hacia la ciudad.

Al menos cuatro ataques israelíes impactaron cerca de Tiro desde que se anunció la advertencia, afirmó Nasrallah. El ejército israelí dijo que ha estado atacando lo que describió como “centros de mando” pertenecientes a Hezbollah, sin dar más detalles.

“No podemos usar nuestros vehículos para sacar a la gente de la zona y no estar disponibles para los heridos”, le dijo Nasrallah a The Associated Press, quien teme que sus colegas queden atrapados en el tráfico y no puedan regresar a las líneas del frente para ayudar a los civiles.

Hezbollah se ha responsabilizado de varios ataques tanto contra tropas israelíes en Líbano como contra aldeas fronterizas del norte de Israel.

Además, en medio de un aumento de ataques de Hezbollah con drones explosivos, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció que el ejército israelí ampliará el alcance de sus ataques contra Hezbollah. El ejército israelí señaló que ha atacado 550 objetivos desde el inicio de la semana, un aumento significativo en el número de ataques.

Hezbollah ha prometido luchar hasta que termine la guerra en Líbano e Israel retire sus tropas, que operan en amplias franjas del sur del país. El grupo respaldado por Irán ha desestimado las conversaciones directas de Líbano con Israel y apoya las conversaciones de Irán con Estados Unidos sobre la guerra. Entre las condiciones de Teherán también figura poner fin a la guerra en Líbano.

Los ataques ampliados de Israel en los últimos días han alcanzado zonas del este de Líbano a lo largo del Valle Bekaa, cerca de la frontera con Siria. Israel atacó cerca de la presa de Qaraoun, la mayor de Líbano, en el río Litani el martes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP